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Doi concurenți au intrat în cursa de eliminare, după ce a sunat AdrenaLinia! Cine riscă să plece din competiție

Doi concurenți au intrat în cursa de eliminare, în ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 15:44 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 17:07
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Surpriză de proporții în ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul Inimii, show din programul TV al Antenei 1, căci Simona Gherghe a anunțat faptul că doi concurenți au intrat la o cursă de eliminare până în gala de vineri, 16 octombrie 2026. Descoperă în rândurile de mai jos despre cine este vorba și cum s-a ajuns la o asemenea situație.

Doi concurenți au intrat în cursa de eliminare, după ce a sunat AdrenaLinia! Cine riscă să plece din competiție și ce s-a aflat la Mireasa, ediția din 14 octombrie 2026

Concurenții stăteau liniștiți într-o seară atunci când AdrenaLinia a sunat și Valentin, tânărul votat ca fiind mirele săptămânii, a răspuns. Nu mică a fost surpriza acestuia atunci când a fost anunțat că se află în situația de a decide dacă îl elimină pe loc pe Cristian din competiție sau dacă îi mai dă o șansă, trimițându-l la cursa de eliminare alături de un alt concurent, ales tot de el.

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Decizia a fost una extrem de dificilă, însă Valentin a trebuit să dea un răspuns. După ce s-a gândit extrem de bine, acesta i-a trimis în cursa de eliminare pe Cristian și pe Andrei Beleuț.

„Îi ofer a doua șansă lui Cristian. Din punctul meu de vedere, publicul trebuie să decidă dacă îi mai dă o șansă sau nu. Nu îmi place că nominalizez pe Beleuț, dar publicul trebuie să decidă. Nu am văzut vreo apropiere de vreo fată, mai mult de atât nu am ce să zic”, a spus tânărul.

Valentin și Claudia la Mireasa

Valentin și Claudia la Mireasa

Un detaliu important de menționat este faptul că imunitatea nu va conta în gala de vineri, 16 ocotmbrie 2026.

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Așa cum era de așteptat, anunțul făcut de acesta nu a fost lipsit de reacții, mai ales din partea lui Andrei Beleuț. Descoperă mai multe detalii despre cele întâmplate urmărind clipul video de mai sus, din ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa.

colaj foto cu valentin si simona gherghe la mireasa

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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