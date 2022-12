Finala Mireasa sezon 6. Gabriela și Valentin s-au cununat civil. Cum a arătat momentul în care au spus marele „DA”

După mai multe discuții și clipe mai puțin plăcute, Gabriela și Valentin au decis să se căsătorească în Marea Finală a sezonului 6 Mireasa. Gabriela și Valentin au radiat de fericire în timp ce își jurau iubire.

Gabriela a purtat o rochie albă, superbă, iar Valentin a îmbrăcat un costum de ginere de o culoare îndrăzneață.

Gabriela și Valentin i-au avut alături pe doamna Flori și domnul Ionel (părinții lui Valentin), dar și pe doamna Doina și donul Viorel (părinții Gabrielei). Alături le-au mai fost Bogdan, fratele gabrielei, dar și Alexandra și Petrică, nepoții lui Valentin.

Gabriela și Valentin s-au căsătorit în Finala Mireasa, sezon 6

Gabriela și Valentin au spus „DA” în fața primarului care le-a adresat marea întrebare.

„Vreau să încep prin a spune că mă simt foarte norocos pentru faptul că te-am întâlnit. Chiar dacă am trecut prin foc în ultima perioadă tu, viitoarea mea soție, mi-ai demonstrat că ești cea mai potrivită femeie pentru mine. Vei avea parte de toată dragostea și atenția mea. Voi face tot posibilul să nu-ți lipsească zâmbetul de pe buze. Ești femeia pe care mi-am dorit-o de la primul contact vizual. Am emoții rău! Îți mulțumesc că mă iubești: Te iubesc mai mult decât am crezut că o pot face vreodată ”, a spus Valentin.

„Dragul meu soț, mă simt foarte recunoscătoare că te-am întâlnit, că ne iubim atât de mult. Te iubesc din tot sufletul meu! Nu există cineva care să mă poată face mai fericită decât mă faci tu. Îți promit că o să fiu alături de tine la bine și la rău până la sfârșitul vieții noastre”, a spus Gabriela.

Cum a început povestea de dragoste dintre Gabriela și Valentin de la Mireasa, seozon 6

Gabriela și Valentin s-au simțit atrași unul de altul încă din experiența din Turcia. La primul task al alinierii în spatele Gabrielei se aflau Valentin, Paul și Andrei, iar tânăra l-a ales pe Valentin pentru un date. La al doilea task al alinierii, cel din casa Mireasa, în spatele lui Valentin se aflau Gabriela, Denisa și Deni, iar băiatul a ales-o pe Gabriela. De atunci, cei doi au intrat într-o cunoaștere și au mărturisit că nu s-ar vedea cu nimeni altcineva din casa Mireasa.

După ce au avut parte de date-uri, apropieri și și-au dat seama că au lucruri în comun precum pasiunea pentru sport, a venit și momentul sărutului. Gabriela și Valentin au format al treilea cuplu din casa Mireasa.

Cei doi au spus că formează un cuplu în emisia live de Mireasa de pe 22 septembrie 2022.

În luna noiembrie, Gabriela a fost câștigătoarea task-ului cabinei telefonice și a primit prima noapte la hotel alături de Valentin.

La scurt timp după noaptea de la hotel, Gabriela și Valentin au avut parte de primele momente tensionate în relație, când mama băiatului, doamna Flori, i-a luat pe cei doi într-o ședință și i-a îndemnat să nu se căsătorească în competiție, pentru că ea avea un presentiment că nu se vor înțelege afară. După lacrimi și clipe de tenisune, Gabriela și Valentin au depășit acel moment și a urmat spectaculoasa cererere în căsătorie de la Paris. Fata și-a exprimat dorința de a se logodi la Paris și acest lucru i s-a și întâmplat. Din păcate, după revenirea din Franța, Gabriela și Valentin au avut parte de noi momente grele. Băiatul a observat anumite gesturi de apropiere din partea Gabrielei față de Viorel, motiv pentru care s-a declarat dezamăgit la vremea aceea. Pentru că ușile erau închise și se vedeau doar în emisiile live, a durat câteva zile până să discute și să lămurească situația.

Ultimul moment greu pe care Gabriela și Valentin l-au traversat a fost chiar cu o săptămână înainte de marea Finală Mireasa, când Valentin i-a propus Gabrielei să nu se mai căsătorească în competiție. Valentin le-a cerut susținătorilor să nu îi mai voteze, iar cei doi au fost scoși de pe platforma de vot, iar Gabriela a spus că se simțea ca și cum ar fi fost părăsită la altar.

Gabriela s-a declarat dezamăgită pentru că Valentin a spus că dacă depun actele de căsătorie 100% se căsătoresc în Finală, iar acest gest a determinat-o să spun[ că ea nu știe dacă își mai dorește relația. Cei doi au avut parte de discuții profunde și au decis în cele din urmă să se căsătorescă în Marea Finală a sezonului 6 Mireasa.