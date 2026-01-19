Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Fiul Alinei și al lui Valentin din sezonul 5 Mireasa a împlinit 2 ani. Ce mesaje au transmis părinții aflați în proces de divorț

Fiul Alinei și al lui Valentin din sezonul 5 Mireasa a împlinit 2 ani. Ce mesaje au transmis părinții aflați în proces de divorț

Heracles, fiul lui Valentin și al Alinei din sezonul 5 Mireasa, a împlinit 2 ani. Cei doi părinți i-au făcut urări fiului lor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 16:42 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 16:54
Galerie
Fiul Alinei și al lui Valentin din sezonul 5 Mireasa a împlinit 2 ani | Antena 1& Instagram

Alina și Valentin sunt în plin scandal. După mai multe zile în care au fost la emisiunea Viața fără filtru, cei doi foști parteneri au marcat pe rețelele sociale ziua de naștere a fiului lor.

„La mulți ani, prințul meu!”, a scris Alina în dreptul unor imagini în care apare la joacă alături de micul sărbătorit.

Citește și: Alina Hajdeu, declarații șocante în direct. Fosta concurentă Mireasa, noi acuzații față de Valentin

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Fiul Alinei și al lui Valentin din sezonul 5 Mireasa a împlinit 2 ani. Ce mesaje au transmis părinții aflați în plin scandal de divorț: „Poate ești încă prea mic ca să înțelegi cuvintele astea”

De cealaltă parte, tatăl lui Heracles a scris un mesaj în care a vorbit despre lipsa din viața copilului său.

„La mulți ani, sufletul meu. Astăzi împlinești 2 anișori. Poate ești încă prea mic ca să înțelegi cuvintele astea, dar într-o zi le vei citi și vreau să știi adevărul din inima mea. Tata te-a iubit din prima clipă și te iubește în fiecare zi, chiar și atunci când nu poate fi lângă tine atât cât și-ar dori. Au fost momente în care mi-a fost greu, în care mi-aș fi dorit să te țin mai mult în brațe, să-ți fiu aproape, să-ți fiu sprijin și joacă, râs și liniște. Din păcate, viața și întâmplările dintre adulți ne-au pus piedici, dar niciodată, nici măcar o clipă, nu ți-au luat locul din inima mea. Să știi că lipsa mea nu a fost lipsă de iubire. A fost o luptă tăcută dusă din dragoste pentru tine. Îți doresc să crești sănătos, liber, iubit și înconjurat de lumină. Să nu uiți niciodată că ai un tată care a fost și va fi mereu mândru de tine, care se roagă pentru tine și care te va aștepta oricând cu brațele deschise. La mulți ani, minunea mea. Tata te iubește mai mult decât pot cuprinde cuvintele”, a scris Valentin pe rețelele sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alina l-a acuzat pe fostul partener că a fost agresiv și că a amenințat-o. Ulterior, cei doi au fost prezenți la emisiunea de la Antena Stars unde și-au adus acuzații.

Valentin i-a spus Alinei că are pretenția să-și vadă copilul de fiecare dată când poate, iar Alina a povestit cum fostul partener nu a venit să-l ia pe Heracles pe 26 decembrie, potrivit programului stabilit.

„Eu i-am propus lui să face o săptămână cu o săptămână. Eram gata să râmân în TImișoara, să fie copilul și la mine și la el. În schimb el a venit direct cu amenințări cu moartea, că-mi dă foc în casă. Eu nu pot să rămân acolo pentru că sunt mamă, eu trebuie să-mi apăr copilul”, a spus Alina.

Colaj cu ALina, Valentin si heracles
+2
Mai multe fotografii

„În momentul de față încă suntem în divorț, nu s-a terminat divorțul, nici măcar n-a început, este pe rol. Pe data de 5 s-a terminat ordinul de protecție, pe care l-a încălcat tot pe 5, înainte de a se încheia. Mi-a zis că ar vrea să mă vadă 7 metri sub pământ. Nu aș fi vrut să vin în direct, dar mi se pare că nu are frică de nimic. Nu se mai oprește. M-am gândit că dacă trece o perioadă, se calmează spiritele, poate o să se liniștească și amenințările și ura asta”, a spus Alina la Antena Stars.

Mireasa, sezon 13. Amalia, poveste dureroasă de viață! Prin ce situații de neimaginat a trecut. Concurenții, lacrimi de ... Mireasa, sezon 13. Cine este Giulia. Concurenta a făcut dezvăluiri inedite. Care este povestea ei și ce meserie neaștept...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei şi riscă să piardă o avere la divorţ! Milionarul celebru şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei şi riscă să piardă o avere la divorţ!
Observatornews.ro Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el
Antena 3 O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 16 ianuarie 2026
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 16...
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Task-ul alinierii. Fetele s-au așezat în spatele băiatului preferat. Ce alegeri s-au făcut
Mireasa, sezon 13. Task-ul alinierii. Fetele s-au așezat în spatele băiatului preferat. Ce alegeri s-au făcut
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său coleg de platou
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia” Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos HelloTaste.ro
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor continuă să crească
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor... BZI
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani Jurnalul
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x