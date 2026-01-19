Fiul Alinei și al lui Valentin din sezonul 5 Mireasa a împlinit 2 ani. Ce mesaje au transmis părinții aflați în proces de divorț

Heracles, fiul lui Valentin și al Alinei din sezonul 5 Mireasa, a împlinit 2 ani. Cei doi părinți i-au făcut urări fiului lor.

Alina și Valentin sunt în plin scandal. După mai multe zile în care au fost la emisiunea Viața fără filtru, cei doi foști parteneri au marcat pe rețelele sociale ziua de naștere a fiului lor.

„La mulți ani, prințul meu!”, a scris Alina în dreptul unor imagini în care apare la joacă alături de micul sărbătorit.

Fiul Alinei și al lui Valentin din sezonul 5 Mireasa a împlinit 2 ani. Ce mesaje au transmis părinții aflați în plin scandal de divorț: „Poate ești încă prea mic ca să înțelegi cuvintele astea”

De cealaltă parte, tatăl lui Heracles a scris un mesaj în care a vorbit despre lipsa din viața copilului său.

„La mulți ani, sufletul meu. Astăzi împlinești 2 anișori. Poate ești încă prea mic ca să înțelegi cuvintele astea, dar într-o zi le vei citi și vreau să știi adevărul din inima mea. Tata te-a iubit din prima clipă și te iubește în fiecare zi, chiar și atunci când nu poate fi lângă tine atât cât și-ar dori. Au fost momente în care mi-a fost greu, în care mi-aș fi dorit să te țin mai mult în brațe, să-ți fiu aproape, să-ți fiu sprijin și joacă, râs și liniște. Din păcate, viața și întâmplările dintre adulți ne-au pus piedici, dar niciodată, nici măcar o clipă, nu ți-au luat locul din inima mea. Să știi că lipsa mea nu a fost lipsă de iubire. A fost o luptă tăcută dusă din dragoste pentru tine. Îți doresc să crești sănătos, liber, iubit și înconjurat de lumină. Să nu uiți niciodată că ai un tată care a fost și va fi mereu mândru de tine, care se roagă pentru tine și care te va aștepta oricând cu brațele deschise. La mulți ani, minunea mea. Tata te iubește mai mult decât pot cuprinde cuvintele”, a scris Valentin pe rețelele sociale.

Alina l-a acuzat pe fostul partener că a fost agresiv și că a amenințat-o. Ulterior, cei doi au fost prezenți la emisiunea de la Antena Stars unde și-au adus acuzații.

Valentin i-a spus Alinei că are pretenția să-și vadă copilul de fiecare dată când poate, iar Alina a povestit cum fostul partener nu a venit să-l ia pe Heracles pe 26 decembrie, potrivit programului stabilit.

„Eu i-am propus lui să face o săptămână cu o săptămână. Eram gata să râmân în TImișoara, să fie copilul și la mine și la el. În schimb el a venit direct cu amenințări cu moartea, că-mi dă foc în casă. Eu nu pot să rămân acolo pentru că sunt mamă, eu trebuie să-mi apăr copilul”, a spus Alina.

„În momentul de față încă suntem în divorț, nu s-a terminat divorțul, nici măcar n-a început, este pe rol. Pe data de 5 s-a terminat ordinul de protecție, pe care l-a încălcat tot pe 5, înainte de a se încheia. Mi-a zis că ar vrea să mă vadă 7 metri sub pământ. Nu aș fi vrut să vin în direct, dar mi se pare că nu are frică de nimic. Nu se mai oprește. M-am gândit că dacă trece o perioadă, se calmează spiritele, poate o să se liniștească și amenințările și ura asta”, a spus Alina la Antena Stars.