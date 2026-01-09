Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Alina Hajdeu, declarații șocante în direct. Fosta concurentă Mireasa, noi acuzații față de Valentin

Alina Hajdeu, declarații șocante în direct. Fosta concurentă Mireasa, noi acuzații față de Valentin

Alina Hajdeu, fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa, a fost prezentă la Viața fără filtru de la Antena Stars, unde a acuzat că a fost victima abuzurilor și amenințărilor fostului partener. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 14:52 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 15:11

Alina a explicat că încă este căsătorită cu Valentin. Fosta concurentă Mireasa a precizat că tatăl copilului ei i-a spus că ar fi fost de acord cu divorțul la notar, cu condiția ca Heracles să rămână la tată, el să primească o parte din casă și terenul să rămână al lui. Când a venit cu așa condiție, Alina a știut că nu se poate face divorțul la notar. Alina susține că Valentin luptă pentru casa care este în proprietatea părinților ei, și pentru terenul comun.

„În momentul de față încă suntem în divorț, nu s-a terminat divorțul, nici măcar n-a început, este pe rol. Pe data de 5 s-a terminat ordinul de protecție, pe care l-a încălcat tot pe 5, înainte de a se încheia. Mi-a zis că ar vrea să mă vadă 7 metri sub pământ. Nu aș fi vrut să vin în direct, dar mi se pare că nu are frică de nimic. Nu se mai oprește. M-am gândit că dacă trece o perioadă, se calmează spiritele, poate o să se liniștească și amenințările și ura asta”, a spus Alina la Antena Stars.

Alina Hajdeu, declarații șocante la TV. Fosta concurentă Mireasa, noi acuzații față de Valentin. Ce a spus tânăra mămică în direct despre coșmarul prin care trece

Citește și: Alina din sezonul 5 Mireasa acuză că a fost atacată de Valentin: „Ai un copil cu mine!”. Fosta concurentă s-a filmat tremurând

Alina a povestit că de-a lungul căsniciei au existat numeroase certuri, chiar și în timpul sarcinii

„Încă de la începutul relației au fost certuri, au fost semne că ar fi o persoană violentă, dar mă gândeam că poate sunt doar niște ieșiri care trec. Când am ieșit din emisiunea Mireasa și-a dat arama pe față. Toți cei din jur spuneau că primii 3 ani sunt grei și de acomodare. Am încercat să las de la mine, am încercat și să-i răspund cu aceeași monedă la jigniri, dar nimic n-a funcționat”, a spus fosta concurentă Mireasa.

Alina a mai povestit că se afla pe stradă cu copilul de 2 luni în căruț, iar Valentin „i-a promis că de mâinile lui va muri”.

„Eu cred că e vorba despre o gelozie ascunsă. Prima dată când a fost agresiv și a spart lucruri prin casă, iar eu am intrat în atac de panică, eram încă în apartamentul plătit de susținătorii noștri, eu am plecat mai devreme de la muncă și îi dădusem o poză că mă opresc să beau un suc la o terasă de lângă. Atunci a venit acasă, mi-a strâns hainele, a început să arunce cu lucruri în mine, să mă dea afară din apartamentul plătit de susținătorii noștri, nici măcar de el.

Prima lună de când s-a născut copilul a fost foarte frumos, nu ne-am certat deloc, apoi au început certurile și cu copilul în brațe”, a mai spus Alina.

Tânăra a explicat că Heracles locuiește cu ea, iar Valentin are program de vizită.

Alina Hajdeu și valentin, colaj
+5
Mai multe fotografii

Valentin a fost invitat să-și spună punctul de vedere la Viața fără Filtru, dar el nu a răspuns.

Sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii se vede începând de luni, 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY...
Înapoi la Homepage
AS.ro Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal” Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o &#8220;Zeiţa de la Montreal&#8221;
Observatornews.ro Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Antena 3 Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Alina din sezonul 5 Mireasa acuză că a fost atacată de Valentin: „Ai un copil cu mine!”. Fosta concurentă s-a filmat tremurând
Alina din sezonul 5 Mireasa acuză că a fost atacată de Valentin: „Ai un copil cu mine!”. Fosta concurentă s-a...
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Mireasa, sezon 7. Maria Anghel, apariție rară alături de iubit. Ce mai face fosta soție a lui Antonio
Mireasa, sezon 7. Maria Anghel, apariție rară alături de iubit. Ce mai face fosta soție a lui Antonio
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?”
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea Libertatea.ro
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal”
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la... AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Jobul plătit cu 120.000 de dolari pe care nimeni nu îl vrea în SUA. Doar la Ford sunt 5.000 de posturi disponibile
Jobul plătit cu 120.000 de dolari pe care nimeni nu îl vrea în SUA. Doar la Ford sunt 5.000 de posturi disponibile Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu lucru...
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării Observator
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei MediCOOL
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x