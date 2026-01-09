Alina Hajdeu, declarații șocante în direct. Fosta concurentă Mireasa, noi acuzații față de Valentin

Alina Hajdeu, fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa, a fost prezentă la Viața fără filtru de la Antena Stars, unde a acuzat că a fost victima abuzurilor și amenințărilor fostului partener.

Alina a explicat că încă este căsătorită cu Valentin. Fosta concurentă Mireasa a precizat că tatăl copilului ei i-a spus că ar fi fost de acord cu divorțul la notar, cu condiția ca Heracles să rămână la tată, el să primească o parte din casă și terenul să rămână al lui. Când a venit cu așa condiție, Alina a știut că nu se poate face divorțul la notar. Alina susține că Valentin luptă pentru casa care este în proprietatea părinților ei, și pentru terenul comun.

„În momentul de față încă suntem în divorț, nu s-a terminat divorțul, nici măcar n-a început, este pe rol. Pe data de 5 s-a terminat ordinul de protecție, pe care l-a încălcat tot pe 5, înainte de a se încheia. Mi-a zis că ar vrea să mă vadă 7 metri sub pământ. Nu aș fi vrut să vin în direct, dar mi se pare că nu are frică de nimic. Nu se mai oprește. M-am gândit că dacă trece o perioadă, se calmează spiritele, poate o să se liniștească și amenințările și ura asta”, a spus Alina la Antena Stars.

Alina a povestit că de-a lungul căsniciei au existat numeroase certuri, chiar și în timpul sarcinii

„Încă de la începutul relației au fost certuri, au fost semne că ar fi o persoană violentă, dar mă gândeam că poate sunt doar niște ieșiri care trec. Când am ieșit din emisiunea Mireasa și-a dat arama pe față. Toți cei din jur spuneau că primii 3 ani sunt grei și de acomodare. Am încercat să las de la mine, am încercat și să-i răspund cu aceeași monedă la jigniri, dar nimic n-a funcționat”, a spus fosta concurentă Mireasa.

Alina a mai povestit că se afla pe stradă cu copilul de 2 luni în căruț, iar Valentin „i-a promis că de mâinile lui va muri”.

„Eu cred că e vorba despre o gelozie ascunsă. Prima dată când a fost agresiv și a spart lucruri prin casă, iar eu am intrat în atac de panică, eram încă în apartamentul plătit de susținătorii noștri, eu am plecat mai devreme de la muncă și îi dădusem o poză că mă opresc să beau un suc la o terasă de lângă. Atunci a venit acasă, mi-a strâns hainele, a început să arunce cu lucruri în mine, să mă dea afară din apartamentul plătit de susținătorii noștri, nici măcar de el.

Prima lună de când s-a născut copilul a fost foarte frumos, nu ne-am certat deloc, apoi au început certurile și cu copilul în brațe”, a mai spus Alina.

Tânăra a explicat că Heracles locuiește cu ea, iar Valentin are program de vizită.

Valentin a fost invitat să-și spună punctul de vedere la Viața fără Filtru, dar el nu a răspuns.