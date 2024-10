Laura Vlad, apariție la TV înainte de a da un răspuns despre posibila revenire la Mireasa. Albert și Cristian au venit în platou

Laura din sezonul 9 Mireasa a fost invitată de Mihai din sezonul 10 Mireasa să revină în show pentru el. Înainte de a lua o decizie și de a da un răspuns, tânăra a mers la emisiunea Viața fără filtru, acolo unde s-a întâlnit cu foștii ei iubiți.

Laura a precizat că însă se gândește la invitația lui Mihai în casa Mireasa. „Nu mă așteptam ca Mihai să vorbească atât de frumos. Nu mă așteptam să urmăreacă sezonul meu și am rămas plăcut surprinsă. Încă mă gândesc. Sunt tentată. Mihai este un bărbat frumos, din ce am văzut educat, calm liniștit, la locul lui”, a spus Laura despre posibilitatea de a reveni în emisiunea Mireasa.

Laura Vlad a avut două relații care nu au funcționat în sezonul 9 Mireasa.

Laura Vlad, apariție la TV înainte de a da un răspuns despre posibila revenire la Mireasa. Ce surpriză i-a făcut Albert, fostul ei iubit

„Nu port pică nimănui. Dintre Albert și Cristian am fost mai apropiată de Albert. Am rămas și prieteni după emisiune. S-a stins orice foc, am rămas doar în relații de prietenie”, a spus Laura Vlad la emisiunea

Albert a venit în direct cu un buchet de flori pentru Laura și i-a spus că dacă se decide să intre î casă, el îi urează succes.

„Cred că lucrurile sunt lămurite între noi. Și noi am vorbit foarte multe lucruri. De-asta am venit să-ți fac surpriza asta, ca să poți pe viitor să te deschizi și să-ți găsești jumătatea. Chiar am auzit că te-a chemat în casă Mihai. Dacă te vei decide să mergi ăn casă îți doresc succes și sper din suflet să găsești ceea ce-ți dorești. Ești o fată frumoasă, deșteaptă și poți să reușești!”, i-a spus Albert Laurei.

Cristian Marinescu a venit cu flori pentru Laura în platoul emisiunii Viața fără filtru. Cum a reacționat fosta lui iubită: „Albert ți-a stârnit o pasiune mai mare decât mine?”

Și Cristian a venit în emisiunea de la Antena Stars cu un buchet de flori pentru Laura.

„Florile sunt pentru prima mea iubită din casa Mireasa. Vreau să te și pup. Albert ți-a stârnit o pasiune mai mare decât mine? Pe bune, Laura?”, a spus Cristian Marinescu.

„Da, pe bune!”, a răspuns tânăra.

Cristian a încurajat-o pe Laura să reintre în casa Mireasa.

„Cred că ar fi o soție bună. O susți dacă se hotătăște să se întoarcă la Mireasa. O să mă uit, n-o să pierd nicio secundă din emisiune și-ți urez tot norocul și tot binele din lume. Cu mine nu s-a putut că eu sunt sportive, Albert e muzician!”, a spus Cristian Marinescu.