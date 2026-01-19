Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au împlinit o lună de căsnicie. Cum și-a surprins tânărul soția

Chiar dacă nu mai sunt în casa Mireasa, Lavinia și Adin, sărbătoresc lunile petrecute împreună. Câștigătorii sezonului 12 au sărbătorit prima lor lună de căsnicie.

Concurenții care s-au cununat în cadrul sezonului 12 Mireasa au împlinit o lună de căsnicie. Adin și Lavinia, câștigătorii sezonului, au arătat în mediul online cum au sărbătorit prima lună ca soț și soție.

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au împlinit o lună de căsnicie

Adin a surprins-o pe Lavinia cu un buchet de trandafiri albi, în ziua în care cei doi au sărbătorit prima lună în calitate de soț și soție. Băiatul a făcut și o glumă spunând că s-a împlinit „O lună de când m-am legat”.

Lavinia a fost plăcut surprinsă de buchetul de trandafiri pe care l-a ascuns soțul ei și pe care i l-a dăruit ulterior. „E ziua noastră”, a spus tânăra înainte de a-l săruta pe soțul ei.

Lavinia și Adin, Emily și Liviu, Cristian și Denisa și Florina și ALex s-au căsătorit civil pe 18 decembrie 2025.

Cum a început povestea de dragoste dintre Lavinia și Adin

Lavinia și Adin au format primul cuplu din sezonul 12 Mireasa, însă nici povestea lor de dragoste nu a fost lipsită de evenimente. Încă de la început, cei doi și-au atras atenția reciproc. În urma Task-lui alinierii, fata l-a ales pe acesta pentru primul date și rapid, și-a dat seama că Adin este singurul băiat către care vrea să își îndrepte atenția.

Cei doi au intrat într-o cunoaștere oficială pe 20 august 2025, după ce băiatul a declarat că îi place „tot la ea”. Același lucru a spus și fata despre el. La scurt timp, însă, aceasta a fost curtată de un fost concurent, Raul, care i-a trimis un cadou și i-a spus că nu se potrivește cu Adin. De asemenea, și băiatul a primit o scurisoare în care ea nu era privită cu ochi buni.

Tinerii au trecut totuși peste părerile celor din afara casei și s-au declarat un cuplu, după ce Adin i-a oferit un buchet de flori fetei, în gală. Bucuria lor nu a durat prea mult, pentru că la următoarea petrecere concurentul a fost dezamăgit de gesturile ei față de Sorin. Ambii au plâns, iar doamna Adriana i-a sfătuit să se despartă.

După mai multe discuții tensionate și marcate de gelozii, ei au pus punct relației, în direct: „Nu suntem potriviți și mai bine ne oprim aici!”. Pe parcursul perioadei, oricât au încercat aceștia să stea departe unul de celălalt, nu au reușit,

Mai mult, Adin chiar a spus că ar vrea să o cunoască mai bine pe Ștefania, iar Lavinia pe Liviu. Toate acestea, însă, nu s-au concretizat pentru ei erau cu gândul unui la celălalt. După o amplă dezbatere și discuții despre adevăratele lor sentimente, s-au sărutat. Simona Gherghe le-a dat la dispoziție o zi în care să clarifice situația dintre ei și de ziua ei de naștere, Lavinia și Adin au intrat, din nou, în cuplu.

Parcursul ei a fost marcat și de o serie de certuri intense. Fata a trăit experiența Mireasa la maxim și nu s-a ferit să spună ceea ce simte în discuțiile cu Ștefania și pe finalul emisiunii cu Emily și Denisa, cele care îi erau prietene.

În gala Mireasa de pe 5 decembrie 2025, Lavinia a apărut cu inelul de logodnă pe deget. Adin și-a cerut iubita în căsătorie într-un decor de vis, amândoi fiind extrem de emoționați. Ei s-au cununat civil pe 18 decembrie 2025, în compania familiilor și în Finala Mireasa din 19 decembrie 2025 și-au jurat iubire pentru totdeauna.