Finala sezonului 12 Mireasa. Lavinia și Adin și-au rostit jurămintele de iubire în fața familiilor. Cum a început povestea lor

Lavinia și Adin și-au jurat iubire pentru totdeauna, în fața familiilor care i-au privit cu sufletul la gură. Soții au fost extrem de emoționați.

Cu priviri pline de emoție și mâinile strâns unite, Lavinia și Adin au ales să își spună jurămintele și să dea un sens nou cuvântului „împreună”. A fost momentul în care timpul a părut să stea în loc pentru cei doi miri, iar familiile lor au privit totul cu lacrimi în ochi.

Adin: Vreau să-ți spun că suntem azi aici pentru că ne-am dovedit să suntem făcuți unul pentru altul. Azi, când te văd în rochie de mireasă ești așa cum mi-am imaginat că va fi soția mea. Copilăroasă, matură, iubitoare și atentă. Într-un cuvânt perfectă. De când te-am văzut, mi-am propus să te cuceresc. Îți promit că te voi iubi mereu, că te voi face fericită mereu, că vom avea trei copiii frumoși și viață liniștită.

Lavinia: Din prima clipă în care te-am văzut, am știu că tu vei fi alesul. Iubirea pe care ți-o port, nu am mai simțit-o niciodată. Deși la început îmi era frică de acest sentiment, nu credeam că va fi atât de frumos să mă simt iubită, apreciată. Tu îmi ești liniște și tu îmi ești acasă. Chiar dacă uneori ne-a fost greu, am știut să trecem peste și asta ne-a făcut mai uniți. Și mai am un singur când că mă simt cea mai fericită femei că te am pe tine. Te iubesc, dragul meu soț!

Cum a început povestea de dragoste dintre Lavinia și Adin

Lavinia și Adin au format primul cuplu din sezonul 12 Mireasa, însă nici povestea lor de dragoste nu a fost lipsită de evenimente. Încă de la început, cei doi și-au atras atenția reciproc. În urma Task-lui alinierii, fata l-a ales pe acesta pentru primul date și rapid, și-a dat seama că Adin este singurul băiat către care vrea să își îndrepte atenția.

Cei doi au intrat într-o cunoaștere oficială pe 20 august 2025, după ce băiatul a declarat că îi place „tot la ea”. Același lucru a spus și fata despre el. La scurt timp, însă, aceasta a fost curtată de un fost concurent, Raul, care i-a trimis un cadou și i-a spus că nu se potrivește cu Adin. De asemenea, și băiatul a primit o scurisoare în care ea nu era privită cu ochi buni.

Tinerii au trecut totuși peste părerile celor din afara casei și s-au declarat un cuplu, după ce Adin i-a oferit un buchet de flori fetei, în gală. Bucuria lor nu a durat prea mult, pentru că la următoarea petrecere concurentul a fost dezamăgit de gesturile ei față de Sorin. Ambii au plâns, iar doamna Adriana i-a sfătuit să se despartă.

După mai multe discuții tensionate și marcate de gelozii, ei au pus punct relației, în direct: „Nu suntem potriviți și mai bine ne oprim aici!”. Pe parcursul perioadei, oricât au încercat aceștia să stea departe unul de celălalt, nu au reușit,

Mai mult, Adin chiar a spus că ar vrea să o cunoască mai bine pe Ștefania, iar Lavinia pe Liviu. Toate acestea, însă, nu s-au concretizat pentru ei erau cu gândul unui la celălalt. După o amplă dezbatere și discuții despre adevăratele lor sentimente, s-au sărutat. Simona Gherghe le-a dat la dispoziție o zi în care să clarifice situația dintre ei și de ziua ei de naștere, Lavinia și Adin au intrat, din nou, în cuplu.

Parcursul ei a fost marcat și de o serie de certuri intense. Fata a trăit experiența Mireasa la maxim și nu s-a ferit să spună ceea ce simte în discuțiile cu Ștefania și pe finalul emisiunii cu Emily și Denisa, cele care îi erau prietene.

În gala Mireasa de pe 5 decembrie 2025, Lavinia a apărut cu inelul de logodnă pe deget. Adin și-a cerut iubita în căsătorie într-un decor de vis, amândoi fiind extrem de emoționați. Ei s-au cununat civil pe 18 decembrie 2025, în compania familiilor și în Finala Mireasa din 19 decembrie 2025 și-au jurat iubire pentru totdeauna.