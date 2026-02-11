Maria și Cristian au dezvăluit sexul copilului. Câștigătorii sezonului 11 Mireasa au spus dacă așteaptă fetiță sau băiețel

Maria și Cristian au făcut gender reveal. Câștigătorii sezonului 11 Mireasa au anunțat că așteaptă un băiețel.

Maria și Cristian au spart un balon umplut cu confetii albastre. Chiar dacă și-ar fi dorit un gender reveal mai spectaculos, tânăra are o sarcină cu risc și nu are voie să facă prea mult efort așa că ea și soțul ei au anunțat într-un mod mai simplu și liniștit că vot fi părinți de băiat.

Maria și Cristian din sezonul 11 Mireasa vor fi părinții unui băiețel

„Noi suntem foarte bucuroși, iar acum împărtășim și cu voi. E băiețel și-l iubim din toată inima și acum v-am spus și vouă în sfârșit”, a spus Maria.

„Suntem foarte fericiți. Abia aștept să am un băiețel să-l antrenez, să facă sport. Eu îmi doream și o fetiță, să fiu sincer. Poate mai încolo”, a spus Cristian.

Articolul continuă după reclamă

„Ce ne dă Dumnezeu. Noi suntem foarte fericiți. Și îl așteptăm pe lume, dar mai trebuie să stea mult la mami în burtică, n-are voie să vină mai repede!”, a spus Maria, care are o sarcină cu risc și este foarte precaută.

Băiețelul lui Cristian și al Mariei ar trebui să se nască în zodia Taur, la finalul lui aprilie, sau început de mai.

Citește și: De ce nu au mai apărut împreună Maria și Cristian. Câștigătorii sezonului 11 Mireasa au avut un motiv să lipsească din online

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Povestea de dragoste dintre Maria și Cristian. Cum s-a format familia Stanciu

Cristian Stanciu a intrat în casa Mireasa la începutul sezonului 11, iar Maria Teodorescu-Pintea cu o lună mai târziu. Se poate spune că între Maria și Cristian a fost dragoste la prima vedere, pentru că au avut un schimb de priviri despre care își amintesc și acum. Maria îl văzuse pe Cristian și îl plăcuse de la televizor, iar în scurt timp de la intrarea ei în competiție a dezvăluit că băiatul „brunețel” care i-a atras atenția era Cristian. Cei doi s-au apropiat rapid, iar tânărului nu-i venea să creadă că în casa Mireasa intrase o fată frumoasă, finuță, sportivă, exact ca în visurile lui. Maria a fost rapid îndrăgită și de telespectatori pentru că, la o săptămână de la intrarea sa în casă, Maria a primit titlul de Mireasa Săptămânii, în timp ce Cristian era Mirele Săptămânii. De Ziua Îndrăgostiților, Cristian a surprins-o pe Maria cu un buchet imens de trandafiri. Deși fata nu voia să se grăbească și să intre într-un cuplu foarte rapid, atracția a fost prea mare, iar sărutul nu a întârziat să apară. Cei doi au declarat pe 19 februarie că formează un cuplu în casa Mireasa.

Relația lor în casa Mireasa a fost brăzdată cu momente tandre și pasionale, dar și cu conflicte în care s-au susținut reciproc în fața altor colegi de competiție. Au fost și momente de gelozie, pentru că ambii tineri au recunoscut că sunt persoane geloase, însă în parcursul lor în casa Mireasa au învățat care le sunt limitele. Ne amintim despre momentul în care Cristian a fost deranjat de interacțiunea Mariei cu unul dintre șoferii emisiunii. Fata i-a explicat atunci lui Cristian că este o fire prietenoasă și că nu a fost vorba despre un flirt, ci despre o conversație amicală.

Un alt moment dificil pentru cei doi a fost acela în care cei mai mulți dintre părinți i-au votat să intre în cursa de eliminare. Într-un procent covârșitor, publicul a decis atunci că Maria și Cristian își merită locul în casa Mireasa.

Cei doi au fost primii care au avut parte de o noapte la hotel, pentru că Maria a fost câștigătoarea task-ului Cabina Telefonică.

Au mai avut un moment dificil când au fost surprinși ascunzându-se de camere într-un moment intim. Într-o ceartă cu Cristian, Adrian a comentat acel moment folosind gesturi și cuvinte nepotrivite, iar partenerul Mariei și-a ieșit din fire, aruncând cu apa dintr-un pahar în fața lui Adrian. Cristian a fost într-o cursă de eliminare, dar publicul l-a păstrat în casă.

Timpul a trecut, relația lor s-a consolidat, iar logodna a avut loc la mare, unde Maria nu mai fusese până atunci. După inel și marele DA, cei doi au sărit cu parașuta.

Maria și Cristian au decis să se căsătorească civil în emisiunea Mireasa și în Finala sezonului 11 au îmbrăcat rochia de mireasă și costumul de mire.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Emily și Liviu, despre viața în afara competiție. Tânăra a spus că nu prea a vorbit cu mama ei