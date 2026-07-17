Marii absenți din Finala sezonului 13 Mireasa. Cum a fost dansul emoționant cu părinții

În Finala sezonului 13 Mireasa: Meciul Iubirii au fost prezenți părinți, bunici, frați, prieteni. Totuși, au existat și absenți importanți!

Marii absenți ai Finalei au fost părinții lui Alexandru și ai Giuliei. Totuși, băiatul a avut-o alături pe doamna Melinda, mama lui adoptivă din emisiune care a revenit din Franța pentru a fi prezentă în Finală.

Marii absenți din Finala sezonului 13 Mireasa. Ce părinți nu au fost alături de copiii lor în momentele importante

Mireasa: Meciul Iubirii a adus împreună trei cupluri care s-au căsătorit în fața ofițerului Stării Civile: Amalia și Sebastian, Giulia și Alexandru și Ema și Alan.

Amalia a fost susținută de părinți, soră și cumnat Sebastian le-a avut alături pe mama, bunica și sora lui. El a fost crescut fără tată.

Ema și Alan i-au avut alături pe părinții lor și pe sora băiatului.

Giulia a fost susținută de doi unchi și două mătuși, iar Alexandru de doamna Melinda în Finala sezonului 13 Mireasa.

Dacă nu a putut ajunge, mama Giuliei și-a trimis sora și fratele.

„Mama Giuliei are foarte mari emoții și e foarte fericită pentru ei”, a spus sora mamei Giuliei.

Dansul mirilor cu părinții, momentul special al finalei. Emoțiile au atins cote maxime pe ringul de dans

Așa cum spune tradiția, finaliștii au dansat cu părinții lor pe o meldoie extrem de emoționantă: „Mulțumesc, iubită mamă”.

Alexandru a dansat cu doamna Melinda și Giulia a dansat cu unchiul ei. Amalia și Ema au dansat cu tații lor, iar Sebastian și Alan au dansat cu mamele lor. Au curs lacrimi de emoții!

Marea Finală Mireasa sezon 13: Când primesc câștigătorii premiul în valoare de 40.000 euro

Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 13, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.