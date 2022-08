Mireasa 2020, sezonul 2. Mihai a împlinit anii, iar Bianca l-a sărbătorit în cel mai frumos mod. Ce a transmis tuturor

Cei doi foști concurenți au decis să nu-și unească destinele în cadrul emisiunii Mireasa, chiar dacă au ajuns în finală și e a îmbrăcat rochia de mireasă. Decizia a fost asumată pe deplin știind că au nevoie de timp să se cunoască.

Timpul a trecut iar ei au legat o frumoasă poveste de iubire acasă, dincolo de camerele de filmare. Deși s-a crezut că Bianca și Mihai vor fi pe cale să se despartă, după ce aceasta a luat hotărârea de a nu pune bazele iubirii sale la Mireasa, în sezonul 2, cei doi au demonstrat contrariul.

Cei doi petrec împreună cele mai importante momente din viața lor și țin constant legătura cu oamenii care i-au îndrăgit încă din timpul emisiunii și care și astăzi le sunt aproape.

Mihai Dumitru și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce mesaj de iubire i-a transmis Bianca și cum și-a arătat tânăra recunoștința față de susținătorii care le-au fost alături

Nu-și ascund relația față de nimeni și trăiesc povestea de iubire ca o carte deschisă! Împărtășesc susținătorilor momentele importante din viața lor și îi țin la curent cu tot ceea ce fac.

De curând, Mihai a împlinit anii iar Bianca a ținut să-l sărbătorească și public. Acesta și-a declarat dragostea în cel mai frumos mod: “Happy birthday my One and only”, i-a spus tânăra, publicând și o imagine în care apariția lor este ravisantă.

Mesajele au curs în valuri, iar ea nu a putut trece peste implicarea susținătorilor și le-a mulțumit public: ”Hello, buna dimineața. Țin să mulțumesc tuturor celor care și-au dedicat din timpul lor in a-mi transmite gânduri bune și frumoase. Nu am reușit să răspund tuturor in parte, iar mesajele in privat au fost prea multe...o sa le citesc promit. Până atunci va mulțumesc din nou ,Vă mulțumim din nou pentru că au fost urări la puterea 2. Kisses&Love”.

Cum au ajuns Bianca și Mihai să formeze un cuplu

La intrarea în competiția Mireasa sezon 2, Mihai a fost atras pe Claudia, cea pe care a și curat-o vreme de câteva săptămâni. Din păcate pentru el, sentimentele fetei nu au fost aceleași.

Deși dezamăgit, Mihai s-a apropiat de Ștefania, cu care a format un cuplu. Însă nu unul de durată, căci diferențele dintre ei i-au îndepărtat și au culminat cu dorința concurentei de a părăsi competiția iubirii.

Rămas singur, băiatul a decis că are dreptul la fericire și s-a îndreptat către Bianca. De această dată, el a regăsit o femeie pe gustul său, care l-a ajutat să se regăsească și să se bucure de experiența Mireasa.

Relația lor nu a fost întotdeauna roz, dar sentimentele lor au fost mai puternice decât problemele pe care și le-au creat. Nici măcar reîntoarcerea Ștefaniei nu l-a făcut pe Mihai să întoarcă capul spre trecut, el exprimându-și dorința de a rămâne pentru totdeauna cu Bianca.

