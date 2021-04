Mireasa 2021, sezon 3. Andreea, dezvăluiri incredibile despre perioada când Liviu era în izolare, la pensiune: Era cu o domnișoară

Tânăra care s-a căsătorit cu Alexandru în Finala Mireasa sezon 2 a afirmat că îl cunoaște pe Liviu din 2019 și a lămurit ce s-a întâmplat în seara cu pricina, atunci când ea și Carina au bătut la ușa lui.

”Am observat că Liviu minte foarte foarte mult în ultima perioadă. Am avut niște contracte la mare, am dansat cu o trupă. La una dintre terasele la care eu dansam, a venit el cu un ansamblu folcloric. Ulterior, a făcut legătura cu managera mea și într-o zi, în anul 2019, am ieșit toți pe plajă. L-a rugat pe colegul meu să ne facă poze, mie, lui și unei colege.

În momentul în care colegul meu a deschis camera foto, a observat că în colțul de jos era o poză recentă în care domnul Liviu îmi făcea mie și prietenei mele poze la posterior. Nu știam că ne face poze. Ulterior, colegul meu a șters pozele și Liviu mi-a scris un mesaj la care nu i-am răspuns: ”Bună, sunt băiatul de pe plajă”, adică tot insista.”, a spus Andreea la Mireasa: Uzeala Soacrelor de la Antena Stars.

Referitor la seara Finalei Mireasa sezon 2, Andreea a vorbit despre cele povestite de Carina.

”În seara în care a fost Finala din sezonul 2, Carina ne-a închiriat o cameră la o pensiune. Am ajuns acolo, am mers cu Carina până la camera ei să se schimbe, moment în care mi-a spus să mi-l arate pe noul concurent.

A bătut la ușă, l-am recunoscut și i-am spus: ”Știu cine ești”. Țin să menționez faptul că ne-a primit la bustul gol, iar în spatele lui nu era mama lui, era o domnișoară. Se întâmpla în seara când s-a terminat sezonul 2 Mireasa. Acum îmi pune la încercare memoria vizuală. Pot să fac diferența între o domnișoară de 20 și ceva de ani și o persoană care e trecută de vârsta a doua.”, a mai povestit Andreea, soția lui Alexandru.