Mireasa 2021, sezon 4. Ana, mesaj emoționant de ziua lui Alexandru. Ce i-a transmis soțului său: „Fără alte cuvinte pompoase”

Ana și Alexandru, foștii concurenți ai sezonului 4 Mireasa, sunt mai fericiți ca niciodată! Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste departe de ochii curioșilor de când s-au căsătorit în cadrul show-ului matrimonial.

Chiar dacă aparițiile lor televizate sunt tot mai rare, aceștia interacționează zilnic cu prietenii virtuali de pe contul de Instagram. Tânăra și soțul său sunt foarte activi pe rețelele sociale, locul în care își țin la curent susținătorii cu cele mai importante evenimente din viața lor.

Ce mesaj a transmis Ana de ziua lui Alexandru

De curând, Ana și-a anunțat prietenii virtuali că a fot sărbătoare mare în familia sa, deoarece partenerul său și-a aniversat ziua de naștere. Aceasta a publicat pe Instagram un videoclip în care apare în diferite ipostaze alături de Alexandru.

Prin intermediul postării, fosta concurentă a sezonului 4 Mireasa a decis să-i transmită soțului său un mesaj emoționant.

„La mulți ani ❤️ mea! Fără alte cuvinte pompoase, te iubesc mult și da, “I see forever in your eyes” ❤️”, a scris Ana, vizibil emoționată și fericită.

Videoclipul a generat 900 de like-uri și o mulțime de mesaje frumoase din partea prietenilor virtuali de pe Instagram.

„Așa frumooos, așa cuvinte🔥🔥🔥”, „Ce frumos! La muți ani fericiți împreună!❤️”, „Cât de frumos!!❤️”, „Favoriții mei! ❤️ La mulți ani plini de bucurii împreună 🤗🤗” sau „Uite-i mă ce simpatici și iubareți sunt ❤️”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte frumoase.

Nici mesajul lui Alexandru nu a întârziat să apară la postare. Tânărul și-a exprima sentimentele față de soția sa public, spunându-i că o iubește.

Videoclipul cu Ana care i-a făcut pe susținători să se întrebe dacă este însărcinată

În urmă cu câteva zile, Alexandru a publicat pe contul de Instagram un videoclip care i-a pus pe gânduri pe susținătorii săi. Fostul concurent din casa Mireasa s-a filmat în timp ce se plimba cu Ana pe plajă în vacanța din Barcelona, însă un detaliu nu a putut să treacă neobservat.

Se pare că burtica tinerei a atras atenția tuturor, iar speculațiile nu au întârziat să apară. Interanuții s-au întrebat imediat dacă Ana este însărcinată și ține acest detaliu important departe de ochii curioșilor.

„Frumoșilor, dar Ana cam are burtică 🥰”, „Bebe?” sau „Burtică de gravidă?”, au fost comentariile susținătorilor care au observat imediat acest detaliu.

Un lucru este evident, nu se știe încă dacă fosta concurentă a show-ului matrimonial urmează să devină mămică sau doar a acumulat câteva kilograme. Cei doi nu au oferit informații cu privire la acest aspect momentan.