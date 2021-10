Mireasa 2021, sezon 4. Maria, Amalia și Marius, față în față după ce s-a aflat că s-au sărutat în absența camerelor

În live, Marius a recunoscut că el și Amalia s-au sărutat la date, când nu existau camere. Fata a negat.

”Când am fost la date cu Amalia, ne-am sărutat și atunci, când nu erau camere. Ea a inițiat sărutul și eu am acceptat. A fost un sărut mai lung”, a spus Marius, care a adăugat că va vedea ce se va întâmpla cu el și Maria după acest episod.

La scurt timp, cei trei au mers pe terasă și au discutat despre gestul care a uimit casa Mireasa.

”Nu era un sărut să fie sărut”, a zis Amalia după ce s-a terminat emisiunea. ”Nu voiam să fac rău Mariei. El a perceput greșit invitația mea la date. L-am invitat să lămurim.”, a afirmat fata după difuzarea materialului.

Ce au discutat Amalia, Maria și Marius

”Nu am vrut să mai dau apă la moară. Am simțit că mă vezi ca pe o adversară”, a zis Amalia. ”Eu nu sunt aici să mă cert pe băieți”, a replicat Maria la discuția lor de pe terasă.

”Cred că eu sunt prins aici. Eu am făcut situația asta. Noi ne-am apropiat în sâmbăta când a fost Gala cu eliminarea. În sâmbăta aceea, am încercat să mă apropii cu gândul să te țin aici. Atunci a intrat și Amalia, am văzut niște priviri. Am vrut să fiu sigur de ceva. Nu am simțit să rămân lângă Amalia. Era vorba de atracția aia...”, a zis și Marius.

”Eu am încercat să te țin aici. De asta am încercat mai mult. Ce crezi, voiam să rămână Raluca? Voiam să rămâi tu”, a zis Marius despre intențiile lui. ”De asta am și evitat să formăm un cuplu. Nu puteam să-ți spun atunci, erai deja destul de supărată. Așa că vreau să te gândești bine.”, a mai adăugat el.

”M-am gândit. Nu am mai luat-o așa tragic.”, a zis Maria și l-a sărutat cu foc pe Marius.

Amalia a spus tot ce s-a întâmplat la date

”Marius mi-a mărturisit ce s-a întâmplat, în condițiile în care nu aveam cum să aflu.”, a zis Maria.

”Marius ți-a mărtursit doar 50% din ce s-a întâmplat. Era pupicul de dinaintea date-ului. Nu am mai spus că în mașină, noi ne-am ținut de mână. Când ne-am întors, tot drumul ne-am sărutat la întoarcere. Date-ul a fost la o terasă în București, am făcut o oră jumătate. El era în față, dar întors, și eu eram în spate. Eu nu am mai vrut să spun asta. Am văzut doi Marius, nu am vrut să-i iau șansa de a o cunoaște pe Maria.”, a explicat Amalia.

Marius a recunoscut și a lăsat-o fără reacție pe Maria. ”Am înțeles totul. Vom vedea ce se va întâmpla. Nu știu dacă îi mai dau o șansă. Eu, de altfel, pe Marius l-am îndrumat să spună dacă are ceva pentru Amalia...”, a spus Maria, reținută.

”Nu vreau să frâng inima nimănui. Nu am nimic cu Amalia.”, a mai zis Marius.

După pauza de publicitate, Maria a zis că nu a discutat cu Marius, pentru că nu mai au ce să-și mai spună: ”E dezamăgitor”.

Fiul doamnei Eugenia a afirmat că ar fi mai bine ca el și Maria să ia o pauză.