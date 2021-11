Mireasa 2021, sezonul 3. Cosmina, fosta concurentă de la Mireasa, declarație de dragoste pentru Alin. Ce poză a publicat

Acum, Cosmina și Alin sunt împreună și formează un cuplu așa cum și-au dorit. Recenr, fosta concurentă din casa Mireasa a publicat pe contul de Instagram o imagine în care apare complet transformată. Acum este blondă și mult mai slabă, iar cuvintele ei pentru Alin au emoționat fanii.

"El este barbatul care m-a iubit sincer de cand aveam 68 de kg si care m-ar fi iubit chiar de aveam 100 de kg. Schimbarea mea de look i se datoreaza in mare parte lui. Mi-a aratat ce inseamna rabdarea, vointa si perseverenta. Noi doi vom ramane asa pe viata. @alingeorgescuu O sa te iubesc mereu. Esti barbatul perfect🥰 Multumesc ca m-ai iubit in primul rand pentru cine sunt, nu pentru aspectul meu fizic. Orice femeie merita un barbat cu sufletul tau!"

Vizibil schimbată, Cosmina spune că Alin este bărbatul pe care și l-a dorit mereu și că datorită lui a avut parte de cele mai frumoase momente din viața sa.

La rândul lui, Alin a publicat și el o imagine pe contul său de Instagram.

"Precum aceste culori, la fel ne potrivim. De când te-am cunoscut am realizat multe ÎMPREUNĂ. Nu credeam ca o persoană poate sa semene atât de bine cu mine însumi din atatea puncte de vedere, având aceleași viziuni cu privire la viață. Te iubesc pentru ceea ce ești @cosmina.p ."

Cosmina și Alin formează unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri ale sezonului 3 Mireasa. Cei doi se iubesc din ce în ce mai mult, iar drept dovadă stau postările lor de pe rețelele sociale.

Cum a evoluat relația celor doi

Foștii concurenți ai show-ului matrimonial sunt foarte activi în mediul online și își țin la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața lor. Aceștia au plecat din casa Mireasa cu o mulțime de susținători care le urmăresc postările de pe diferitele platforme sociale.

De când s-a întors din casa Mireasa, Cosmina a dezvăluit că a slăbit foarte mult. Mai mult decât atât, fosta concurentă a mărturisit faptul că a scăpat de 8 kilograme într-o lună și trei săptămâni.

”Am slăbit opt kilograme în o lună jumătate, două. Eu am cerut o dietă de la Alin.”, a spus ea, la Mireasa - Capriciile Iubirii.

Pentru a demonstra faptul că a scăpat de kilogramele în plus, Cosmina a publicat pe contul de Instagram două imagini care dovedesc asta. Tânăra arată de-a dreptul senzațional, iar acum se mândrește cu o siluetă de invidiat.