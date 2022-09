Mireasa 2021, sezonul 3. Cum se înțelege acum Izabela cu părinții lui Blaze. Ce planuri au ce doi de viitor: „O să mergem”

Izabela și Blaze, foștii concurenți ai sezonului 3 Mireasa, se mândresc cu o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au cunoscut în casa show-ului matrimonial, unde au trecut prin clipe de neuitat, dar și prin situații dificile.

Parcursul lor în emisiune a fost unul plin de surprize. Aceștia au reușit să cucerească inimile telespectatorilor cu felul lor carismatic, poveștile de viață, dar și cu relația lor extrem de frumoasă.

Deși nu au putut să se căsătorească în Finala sezonului 3 Mireasa din cauza unor probleme legate de acte, Blaze și Izabela au reușit să facă cununia civilă la ieșirea din competiție, iar evenimentul a fost unul de-a dreptul senzațional.

Ce relație are acum Izabela cu părinții lui Blaze

La mai bine de un an de la ieșirea lor din competiție, Izabela și Blaze au pășit în platoul Mireasa - Capriciile Iubirii pentru a le spune telespectatorilor cum li s-a schimbat viața în ultima perioadă, dar și ce planuri au de viitor.

Întrebați de Gabriela Cristea despre căsătorie, tânăra a evidențiat faptul că nu au făcut cununia religioasă, ci cununia civilă care a fost restrânsă, exact așa cum și-au dorit ei de la bun început.

„A fost o ceremonie restrânsă, încă nu ne-am căsătorit religios, doar civil. A fost în stilul nostru, mai zăpăcit așa, nu am fost niște miri tipici. Nu am avut rochie de mireasa, ne-am îmbrăcat cum am simțit în ziua aia. (...) Am avut două codite, animal print, ghete, pantaloni”, a spus fosta concurentă a sezonului 3 Mireasa.

Deși părinții lui Blaze au fost sceptici în ceea ce o privește pe soția fiului său, se pare că tânăra a reușit să le intre în grații socrilor săi.

„Între timp, cât a fost Blaze plecat, ne-am împrietenit foarte tare și vorbeam foarte des. Eu țineam legătura cu ei, cu socrul și cu soacra mea. Sunt copilul lor acum, așa îmi zic. Ne înțelegem bine, suntem ok”, a povestit Izabela cu zâmbetul pe buze.

Cei doi și părinții tânărului nu au avut ocazia să se întâlnească până acum, însă își doresc să facă asta cât mai curând: „Avem planificat să mergem”.

Izabela și Blaze au mărturisit că plănuiesc să meargă în Nigeria pentru a-i vedea pe cei care l-au crescut pe tânăr: „O să mergem și în Nigeria, dar avem nevoie de vize... Nici eu nu am mai fost de 4 ani acasă și sigur vom merge”.

Ce cadou i-a făcut Izabela lui Blaze de ziua lui

Tot în cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii de la Antena Stars, Izabela a dezvăluit că i-a făcut un cadou mai special soțului său, de ziua lui. Tânăra și-a scris în zona pieptului numele bărbatului care i-a „fura inimia” în casa show-ului matrimonial.

Un lucru este evident, gestul fostei concurente a sezonului 3 Mireasa pentru partenerul său a fost unul din dragoste. Cei doi se iubesc foarte mult, iar drept dovadă stau toate aparițiile lor de pe micile ecrane ale susținătorilor.