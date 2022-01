Mireasa 2021, sezonul 4. Raluca l-a dus pe Ion la părinții ei. Cum l-a „testat” tatăl iubitei sale: „A încercat să vadă”

Ion și Raluca s-au decis să facă pasul cel mare în Finala sezonului 4 Mireasa, însă cei doi nu au apucat să își cunoască atât de bine familiile. Pentru că tânăra s-a mutat la iubitul său acasă, unde locuiesc alături de părinții lui, cei doi s-au decis să plece la Maramureș după sărbătorile de iarnă pentru a petrece mai mult timp alături de mama și tatăl fostei concurente.

„Am făcut primul Crăciun împreună la mine acasă, aici în București. Am mai stat cam 10 zile acasă până la ziua mea, iar după ziua mea am plecat. Am fost la ea acolo în zonă, unde am stat 4 - 5 zile. Am stat la mama, tatăl și bunica ei.”, a povestit tânărul la Mireasa - Capriciile Iubirii, de la Antena Stars.

Cum s-a înțeles Ion cu tatăl Ralucăi

Vizita la părinții iubitei sale l-a surprins în mod plăcut pe Ion. Tânărul a rămas impresionat de peisajele spectaculoase, dar și de familia Ralucăi, care l-a primit cu brațele deschise. Mai mult decât atât, fostul concurent a dezvăluit că a fost testat de socrul lui cu mai multe păhărele de hornică.

„Frumos, mi-a adus taică-su niște hornică, nu știu câte grade avea că am băut un păhărel și nu l-am mai vrut pe al doilea, am plecat acasă. Am plecat cu nevasta tăcând, nu cântând. M-a liniștit, a fost seara perfectă. Am mers acasă, televizor, somn.”, a dezvăluit tânărul, vizibil amuzat.

Raluca a ținut să-l contrazică: „Hai că ai băut mai multe, nu două”

Ion i-a dat dreptate în cele din urmă și a făcut o dezvăluire amuzantă. Fostul concurent a povestit că tatăl Ralucăi a încercat să-l testeze pentru a vedea cât de bine ține la pahărelele de horincă.

„A încercat socră-miu să vadă dacă sunt de un pahar, de o seară, dar sunt cu el acolo.”, a mai spus Ion, la Antena Stars.

Întrebat de Gabriela Cristea despre locul în care au decis să se mute împreună, fostul concurent a mărturisit că deja s-au stabilit la el: „Locuiesc cu părinții mei în curte, există două case, iar în una din ele stăm noi.”

Raulca a ținut să evidențieze faptul că se înțelege foarte bine cu soacra, care o mai ajută la curățenie și mâncare.

„Mie imi face ea mâncare!”, a completat-o Ion, care i-a lăudat și preparatele savuroase.