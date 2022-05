Mireasa 2022, sezon 5. Anda și doamna Dana au abordat un subiect sensibil: întreruperile de sarcină. Ce au povestit

”Eu când am luat tratamentul (n.r. vorbind despre metode de contracepție), nu am gândit-o că poate să fie luată ca un avort. Nu am niciun avort, nu am fost în viața asta cu așa ceva. (...) Făceam copil cu el. Dacă era să rămân, înseamnă că așa trebuia să fie.”, a zis Anda.

Ea a povestit că nu-și doreau copii, dar având în vedere faptul că era vorba despre o relație lungă, nu ar fi renunțat la sarcină.

”Dacă ar fi fost să se întâmple, nu aș fi avortat, Doamne ferește. Mai bine creșteam un copil.”, a afirmat Anda.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Doamna Mioara, nemulțumită de atitudinea Yanei față de Andrei: ”Eu nu prea văd să te placă”

După ce Leo a auzit conversația, a părut rușinat și nu a vrut să comenteze. Totuși, el a afirmat că nu ar putea trece peste un astfel de lucru și se bucură că Anda nu a făcut vreodată o așa intervenție.

De cealaltă parte, doamna Dana a susținut același lucru și pare nerăbdătoare să devină bunică.

Eduard Puiu a prezentat emisiunea Mireasa Capriciile Iubirii din 16 mai

Gabriela Cristea a fost înlocuită de psihologul Eduard Puiu la Mireasa Capriciile Iubirii pentru că moderatoarea se află în concediu cu famili. După ce vineri pe fotoliul ei s-a aflat Paula Chirilă, luni a venit rândul lui Eduard Puiu, care participă des la emisiile live.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Încălcare gravă de regulament. Ce sancțiune a primit întreaga casă după ce s-a vorbit de eliminări

El a făcut anunțul chiar din dimineața zilei de 17 mai. ”Vă aștept în această seară cu începere de la orele 19:30 la "Capriciile iubirii" la Antena Stars. Diseară am o surpriză pentru dumneavoastră, prietenii mei și ai emisiunii!”, a scris psihologul pe pagina lui de Facebook.