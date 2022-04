Mireasa 2022, sezon 5. Elena, victima violenței domestice. Mărturisirile care au uimit

”Mai scăpa câte o palmă, câte o chestie, noi ne certam. Mă despărțeam de el și plecam. Nu știam că e normal dacă te desparți de o persoană încă să mai simți dor, să mai simți ceva. Eu mă tot împăcam cu el. El atunci mă căuta, se comporta cel mai frumos cu mine. Atunci îmi dădea buchete mari de flori”, a început Elena povestea.

Tânăra a mai adăugat că nu trebuia să îl provoace, de parcă ar fi normal ca o persoană să reacționeze violent atunci când e provocată. ”Mă lovise de mai multe ori. O dată l-am prins că m-a mințit și am aruncat telefonul de nervi. Mi-a dat două palme.

M-a aruncat pe jos. Chestii din astea așa. Eram și eu, săream și eu. Intram așa într-o transă, nu mai gândeam. Ori lupt, ori mor. Simțeam că prind o forță”, a mai relatat concurenta de la Mireasa sezon 5.

Ce a mai povestit Elena despre relația toxică

Cu toate acestea, Elena nu se putea desprinde de omul iubit și îi ierta violența. După multiple despărțiri, a ales să nu mai reacționeze în niciun fel după accesele lui de furie. Într-un final, a realizat că că e greșit și că merită un bărbat care să o aprecieze și care știe să se comporte cu o femeie.

”Nu ne-am mai certat, nu i-am zis nimic. Efectiv m-am calmat. Eu m-am dus la petrecere, mai uitam, îmi mai aduceam aminte. Apoi am vorbit cu el. El zicea că nu s-a întâmplat, că nu e adevărat. Am lăsat-o așa, am zis bine, ok.

Am zis asta e, dacă el așa consideră... i-am zis că la sfârșitul lunii mă mut. În săptămâna aia ne-am simțit bine, după a urmat un alt incident, nu ne-am înțeles. Tot așa, am reacționat diferit. Am fost mai calmă, mi-am păstrat energia mea.”, a spus Elena la Mireasa- Capriciile Iubirii de la Antena Stars.