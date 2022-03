Mireasa 2022, sezon 5. Inimioara și Sebastian au pus punct cunoașterii. Care ar fi fost motivul

”Tot am primit mesaje dacă mai sunt într-o cunoaștere cu Sebastian sau dacă suntem într-o relație. Ei bine, nu, nu mai suntem într-o cunoaștere. Cunoașterea noastră s-a terminat astăzi, fiecare o să o ia pe drumul lui pentru că așa este mai bine. Și cam atât”, a zis Inimioara la începutul live-ului.

De ce Inimioara și Sebastian au pus punct cunoașterii

Ion a povestit că el, Raluca și Inimioara au mers să-i facă o surpriză lui Sebastian cu ocazia zilei lui de naștere. Însă lucrurile nu au mers cum trebuia. Ei au povestit de ce au plecat de la petrecerea unde s-au filmat cu doar câteva ore înainte să facă live pe Instagram.

”Cu alte cuvinte, până la final s-a dovedit a nu fi locul Inimioarei acolo, ci nici al meu, nici al nevestei mele(n.r. petrecere). Ne-am hotărât să plecăm că au apărut niște discuții care nu își aveau rostul. Nici nu putem spune mai multe despre, nu vrem să acuzăm pe nimeni de nimic. Credeți-mă, merita să fie mult mai frumos tratată Inimioara, de aia am și luat decizia să plecăm, la îndemnarea ei. Ea a sugerat.”, a zis Ion.

Acesta a povestit că a fost cu Inimioara acasă la Sebastian ca să îi facă o surpriză: ”Am pregătit cadou cu fundă, Inimioara ascunsă sub cutie, de ziua lui Sebastian. Și nu am primit nici reacția, nici ce și-a dorit ea, nici ce ne-am dorit. Nici ea nu mai voia să stea, simțea că nu mai e locul ei. Am plecat toți. Nu am pățit nimic, nici Inimioara nu a pățit nimic. Dacă ieși undeva unde nu te simți bine primit.”

”Mie nu-mi pare rău, a fost mai bine așa pentru că Dumnezeu are ceva mai bun pentru mine. Cu siguranță, a fost mai bine că am văzut aceste lucruri de la început. Să nu formăm o relație și pe parcurs să le văd. S-au întâmplat mai multe lucruri.”, a mai adăugat Inimioara.

Reacția lui Sebastian la live-ul făcut de Ion și Inimioara

”Adevărul este o monedă cu 2 fețe - fiecare fată poartă o parte a adevărului, niciodată doar una singură.

Din respect pentru Inimioara și cunoașterea dintre noi, nu o să insist asupra acestui fapt, deși am rămas cu un gust amar după live-ul (de aseară) pe care mi l-a făcut "cadou" de ziua mea. O să spun doar atât:

- I-am propus să formăm un cuplu atât în emisiune, cât și ieri la Craiova -> de fiecare dată răspunsul a fost unul negativ

- Pentru că am văzut și unele referințe la adresa părinților, nu mi-aș dori ca nimeni să fie în pielea unei mame care să își vadă copilul jignit ( atât în emisiune, cât și în propria casă)”, a scris Sebastian pe Instagram.