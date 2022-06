Mireasa 2022, sezon 5. Larisa și Robert s-au sărutat cu patos la party. Răzvan s-a supărat și nu și-a luat la revedere de la fată

”Auzi, cu cine te iubești?! Cu Nora?!”, a vrut să știe Larisa. L-a luat la întrebări rapid pe Robert, care a rugat-o să mai lase alcoolul. ”Jur, eu chiar am avut încredere în tine.”, i-a spus și Sabrina, care a subliniat că se aștepta să fie om.

Larisa a insistat să afle dacă Robert a vorbit cu părinții ei și dacă le-a vorbit urât.

Mai târziu, Larisa voia să afle dacă Robert a avut aventuri în afara casei Mireasa. ”Având în vedere că ieșim în 5-6 ore din casă, puteam să zic”, a explicat tânărul.

Larisa și Robert de la Mireasa sezon 5 s-au sărutat

Fata l-a rugat să nu își schimbe caracterul pentru că e ”un băiat de 1000”. Apoi a insistat să afle dacă a avut ceva cu Nora. După ce a susținut asta iar, Robert a luat-o în brațe pe fosta iubită.

”Deci, ești cu Nora sau nu?!”, a mai insistat Larisa. ”Mă jur, nu”, a reafirmat Robert și Larisa i-a sărit în spate. Câteva minute mai târziu, ei se sărutau cu foc.

În emisia live din 27 iunie 2022, Larisa a intervenit telefonic și a explicat gesturile de la petrecere.

”Mă uitam, eram pe Antena. Nu știu ce a fost, dar a fost ceva. A fost ultima mea petrecere, ne-am distrat. L-am văzut pe Robert, știți că eu fac ce simt. În momentul ăla am simțit ce am simțit și când am făcut un cuplu. Rămâne de văzut ce va fi între noi.”, a zis Larisa despre relația cu Robert.

”Am avut niște discuții cu ea în casă și a fost o decizie ciudată. Nu am înțeles-o. Mi-a spus anumite chestii și nu știam ce să cred.”, a zis Răzvan.

”Mă gândeam la spaniol, dar când l-am văzut pe Robert am simțit să fac lucrurile acelea. (...) Cu Răzvan am avut o cunoaștere. Mi se pare că trebuia să-și ia ”la revedere” de la mine.”, a mai adăugat Răzvan.