Mireasa 2022, sezon 5. Mesajul lui Aron după ce a fost eliminat. Ce a scris pe internet

Aron a primit bucuros vestea, mai ales că nu o dată și-a exprimat dorința de a pleca acasă. Fostul concurent de la Mireasa sezon 5 nu a avut noroc să-și găsescă pe cineva în show-ul matrimonial.

Mai întâi, el a fost interesat de Alexandra, cu care a format un cuplu. Totuși, după câteva săptămâni, cei doi s-au despărțit. De vină erau, spunea tânăra, reacțiile lui.

Ea s-a orientat rapid către Cosmin, cu care are și acum un cuplu, în afara competiției. Aron a încercat să o recâștige în perioada când iubitul ei era pedepsit pentru accesul de violență, însă fără succes.

Mai târziu, Aron a dorit să o cunoască pe Elena, însă cei doi au ales să meargă pe drumuri diferite după o discuție în care fata îl informa că nu dorește să se cunune religios.

Mesajul lui Aron după ce a fost eliminat de la Mireasa sezon 5

După eliminare, Aron a rămas o noapte în București și apoi s-a îndreptat spre casă. Din camera de hotel, el a postat un mesaj pe Instagram.

”Buna dragilor !!! După un timp de 4 luni ne revedem ! Ma bucur sa fiu alături de voi și sper ca și voi va bucurați deodată cu mine ! Am trăit experiența vieții mele și cu siguranța nu regret o secunda ! Așa ca 2022 cel mai tare an ever ! Mulțumesc tuturor!”, a scris Aron pe contul său de Instagram.

Cine este Aron de la Mireasa sezon 5

Aron s-a născut pe 13 martie 1999 la Caraș Severin, în Caransebeș. Mai are un frate mai mic cu un an și 4 luni. Mama e cantor bisericesc și tata e preot ortodox.

Concurentul de la Mireasa sezon 5 a urmat Liceul Teoretic Traian Doda din Caransebeș, profil mate-info, în clasa a 10-a s-a transferat Seminarul Teologic Episcop Ioan Popasu.

Tatăl lui nu l-a împins să facă facultatea de teologie, a vrut să meargă și la Arte și design, dar s-a răzgândit. La Cluj se gândea să facă dreptul.

După absolvire, s-a dus la Teologie la Facultatea de Teologie din Caransebeș, dar a renunțat din primul an. A știut că toată viața lui o să devină antreprenor, voia licență ca să stea ai lui liniștiți.

După, a decis să plece pentru o lună jumate în Germania, ca să muncească ca curier, s-a întors și s-a mutat la Cluj pentru că a vrut o schimbarea în viața lui.

Aron spunea că viitoarea iubită trebuie să fie ambițioasă, comunicativă, deschisă, cu bun simț nu doar în familie, ci și în public, să știe cum să se comporte în societate. Să aibă maximum 1.70, de preferat brunetă, în jur de 55 de kg. Din păcate, el nu a reușit să găsească pe cineva la Mireasa și a plecat singur din show-ul matrimonial.