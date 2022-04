Mireasa 2022, sezon 5. Leo și Anda au avut o întâlnire. Cum s-au simțit tinerii

”Am ales-o la date pe Anda pentru că ea nu a ieșit din casă fiind concurentă nou”, și-a justificat Leo alegerea. ”Am înțeleg să o feresc pentru că nu s-a acomodat cu genul ăsta de mașinuțe. Am încercat să o protejez”, a explicat concurentul.

Anda și Leo de la Mireasa sezon 5 s-au distrat la date

”Cred că e cel mai frumos date din câte au fost”, a spus Leo într-o discuție cu Anda, în timp ce stăteau la semafor.

După plimbarea cu mașinuțele, Leo și Anda au mers la o prăjitură. La masă, el i-a dăruit un trandafir din hârtie. ”Am văzut mai multe puncte în comun cu Leo.”, a afirmat Anda.

”Dacă ar fi ceva să mă atragă la Anda e energia. E mereu în mișcare”, a adăugat Leo. ”Leo este un băiat simpatic, un bărbat matur, mai matur decât vârsta pe care o are. E simpatic, îmi plac glumele lui”, a zis și Anda.

La date, Anda a vrut să știe ce părere are Leo despre ea. El i-a zis că e liniștită, dar știe să se distreze. ”Din punctul meu de vedere, capitolul Nora s-a încheiat. Anda ar fi singura fată în fața căreia aș putea să mă deschid”, a mai declarat Leo.

La finalul întâlnirii, ei au glumit și Leo a cerut-o în căsătorie. ”Putem să spunem că suntem primul cuplu, care nu e cuplu, logodit din casă”, a glumit fiul doamnei Dana.

Ce crede doamna Dana despre Leo și Anda

”Mă așteptam. Îl cunosc și am mai spus că Leo e un băiat extraordinar. Pe ea nu o cunoașteam, nu știam ce va fi. Cu timpul am văzut că se apropie. Am crezut că vor intra într-o cunoaștere.

Nu era o dorință neapărată să sper ceva, era ceva ce îmi plăcea să văd. Dacă e să se întâmple, se întâmplă. Cumva, asta a găsit în ea, așa eram și eu când eram tânără. Mă bucur că-i place”, a afirmat și doamna Dana.