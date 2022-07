Mireasa 2022, sezon 5. Noi probleme medicale pentru Nora. Ce se întâmplă cu ea

După ce abia și-a pus la punct sănătatea, Nora se confuntă cu noi probleme. Aflată în vacanță, fosta concurentă de la Mireasa a petrecut mult timp la soare și s-a ales cu o alergie.

Anunțul a fost făcut chiar de ea, pe contul de Instagram. Tânăra a precizat că nu va mai face live până când nu își va mai reveni, semn că alergia a lăsat urme vizibile pe corpul ei.

Probleme de sănătate pentru Nora

Lângă o fotografie cu ea în costum de baie, Nora de la Mireasa sezon 5 a notat că are o problemă de sănătate, motiv pentru care nu va mai fi așa activă în social media.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Sabrina și Perneș, încurajați de familii să se căsătorească. Mama fetei l-a complimentat pe viitorul ginere

”Și primesc multe mesaje ca de ce nu postez poza. Motivul este pentru că am avut problemele de sănătate. Am făcut o alergie urâtă la soare, din păcate așa pe ultimele trei zile. Sper să mă înțelegeți, dar o să ajung acasă și îmi iau tratamentul potrivit pentru alergie. Vă pupăcesc și feriți-vă de cât puteți. Câteva zile nu o să fac live până când nu se retrage alergia”, a scris Nora pe contul ei de Instagram.

Nora, diagnosticată cu spasmofilie după eliminarea de la Mireasa

În urmă cu câteva zile, Nora a fost prezentă la emisiunea Extra Night Show, unde a povestit ce i-au zis medicii despre starea sa de sănătate.

”După ce am ieșit a fost foarte greu o lună jumătate pentru că am mers la un control, să vedem ce probleme am. Am făcut spasmofilie de gradul 1, foarte grav. Am luat tratamentul necesar, dar se zice că pe bază de stres, dacă o să mă stresez în continuare, atunci o să-mi reapară. Spasmofilia nu este tratabilă.”, a povestit tânăra.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Alina a lipsit din emisiune pentru că a mers să rezolve situația cu buletinul. Ce a anunțat la întoarcere

Ea a subliniat faptul că a fost foarte apreciată pentru că nu a ripostat la atacul doamnei Dana. ”Nu am jignit, am stat în banca mea și sunt apreciată pentru comportament. (...) Am întrebat psihologul de ce mi s-a întâmplat să nu pot da replică.

A zis că am intrat într-o depresie emoțională unde orice ziceam nu era normal. Puteam să răspund, dar nu cu ce trebuia să răspund. Am intrat într-o depresie în care nu mai puteam să mă apăr. Da, nu mai aveam coerență.”, a mai zis Nora.