Mireasa 2022, sezon 5. Nora, nouă apariție la TV. Ce diagnostic i-a pus medicul după criza avută în casă

Nora a plecat după săptămâni întregi în care a trebuit să țină piept doamnei Dana, care nu era de acord cu relația pe care tânăra o avea cu fiul ei, Leo.

Aceasta a atacat-o constant și, la un moment dat, fosta concurentă a cedat fizic. Totul a pornit după ce mama fetei nu a mai rezistat și a intervenit telefonic pentru a își apăra copilul.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Nora a stârnit gelozii la petrecere. Giovana, foarte nervoasă: ”Du-te-n .... cu mortăciunile tale cu tot”

A intrat într-un schimb de replici cu doamna Dana și Nora nu s-a mai abținut. I-a zis mamei lui Leo să se oprească. La scurt timp, cuplul Nora- Leo s-a destrămat și fata s-a cerut afară.

Telespectatorii au fost rugați să decidă dacă ea ar trebui să meargă acasă, însă pe la mijlocul săptămânii Norei i s-a făcut rău și plecare a fost iminentă. Starea de sănătate nu îi permitea să mai rămână în show-ul matrimonial.

Ce diagnostic i-au pus medicii Norei de la Mireasa sezon 5

La emisiunea Extra Night Show, Nora a povestit ce i-au zis medicii despre starea sa de sănătate.

”După ce am ieșit a fost foarte greu o lună jumătate pentru că am mers la un control, să vedem ce probleme am. Am făcut spasmofilie de gradul 1, foarte grav. Am luat tratamentul necesar, dar se zice că pe bază de stres, dacă o să mă stresez în continuare, atunci o să-mi reapară. Spasmofilia nu este tratabilă.”, a povestit Nora la Extra Night Show.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Leo l-a confruntat pe Robert. Ce a avut să-i reproșeze în legătură cu Nora

Ea a subliniat faptul că a fost foarte apreciată pentru că nu a ripostat la atacul doamnei Dana. ”Nu am jignit, am stat în banca mea și sunt apreciată pentru comportament. (...) Am întrebat psihologul de ce mi s-a întâmplat să nu pot da replică.

A zis că am intrat într-o depresie emoțională unde orice ziceam nu era normal. Puteam să răspund, dar nu cu ce trebuia să răspund. Am intrat într-o depresie în care nu mai puteam să mă apăr. Da, nu mai aveam coerență.”, a zis Nora.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Nora le-a îndepărtat și mai mult pe Anda și Alina?! Iubita lui Leo, pornită pe logodnica lui Valentin

Ce este spasmofilia

Spasmofilia reprezintă un dezechilibru neuroendocrin al organismului, care nu mai poate folosi corect calciul seric disponibil într-o situație de adaptare în care este nevoie de el.

Acest dezechilibru cauzează, ca urmare, o stare de hiperactivitate a sistemului neuromuscular, resimțită atât la nivel fizic (prin spasme), cât și psihic (anxietate).