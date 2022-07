Mireasa 2022, sezonul 5. Ce mesaj a transmis Nora, după ziua sa de nume. Susținătorii au apreciat gestul tinerei

Nora a fost îndrăgită atât în cadrul emisiunii și continuă să ajungă la inima oamenilor de acasă, chiar și din afara concursului. În ciuda divergențelor avute cu doamna Dana în casa Mireasa și a acuzațiilor din afară care i s-a adus de-a lungul săptămânilor petrecute în emisiune, ea a reușit să fie autentică și să transmită o parte din adevărul său publicului de acasă, dovadă stau miile de fani care încă îi sunt alături.

Într-o zi cu totul specială, de ziua sa de nume, Nora a primit nenumărate mesaje de la fanii din toată țara, care i-au urmărit parcursul în show-ul matrimonial și care i-au fost alături necondiționat.

Cum a mulțumit Nora fanilor și care i-au transmis mesaje cu ocazia zilei sale de nume

Luni dimineață, Nora a scris pe Instagramul personal un mesaj adresat susținătorilor săi: “Bună dimineața, dragii mei frumoși. Vă mulțumesc pentru urările primite de ziua mea de nume, vă pup și vă doresc o zi minunată!”, a transmis fosta concurentă pe InstaStory.

Acesta și-a sărbătorit ziua de nume și a celebrat cum se cuvinte momentul special pe care l-a trăit. Alături i-au fost fanii de pretutindeni, care au fost de partea sa și încă îi țin partea, dovadă fiind nenumăratele mesaje pe care le primește zilnic: “Poți să fii mandra de tot ce ai. Nora ești incomparabilă”/”La mulți ani Nora! Sa ai o onomastică frumoasă”/”Ești o fată minunată ❤️, atât interior, cât și exterior! Așa că fruntea sus, privirea doar înainte și ai mai multă încredere în tine, pentru că meriți tot ce e mai bun!”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de la susținători.

Nora a trecut prin momente extrem de grele în cadrul competiției Mireasa. Ea a acuzat numeroase probleme după tensiunile acumulate și a avut nevoie de îngrijiri medicale în cadrul show-ului de nenumărate ori. După eliminarea din competiție, ea a stat numai pe la medici și i-a fost foarte greu să-și revină chiar și cu ajutor specializat.

Ce diagnostic a primit Nora, după eliminarea de la Mireasa. Fosta concurentă a stat numai pe la medici și și-a revenit foarte greu

Nora a fost prezentă la emisiunea Extra Night Show, unde a povestit ce i-au zis medicii despre starea sa de sănătate.

”După ce am ieșit a fost foarte greu o lună jumătate pentru că am mers la un control, să vedem ce probleme am. Am făcut spasmofilie de gradul 1, foarte grav. Am luat tratamentul necesar, dar se zice că pe bază de stres, dacă o să mă stresez în continuare, atunci o să-mi reapară. Spasmofilia nu este tratabilă.”, a povestit tânăra.

Ea a subliniat faptul că a fost foarte apreciată pentru că nu a ripostat la atacul doamnei Dana. ”Nu am jignit, am stat în banca mea și sunt apreciată pentru comportament. (...) Am întrebat psihologul de ce mi s-a întâmplat să nu pot da replică.

A zis că am intrat într-o depresie emoțională unde orice ziceam nu era normal. Puteam să răspund, dar nu cu ce trebuia să răspund. Am intrat într-o depresie în care nu mai puteam să mă apăr. Da, nu mai aveam coerență”, a mai zis Nora.