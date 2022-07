Mireasa 2022, sezonul 5. Nora, detalii neștiute despre viața ei, după ce a părăsit emisiunea. Ce a spus despre Sabrina și Giovana

Nora a făcut dezvăluiri neașteptate pe Instagram, cu privire la viața ei după ce a părăsit Casa Mireasa, sezonul 5. Fosta concurentă a vorbit și despre relația pe care o are cu foștii concurenți din sezonul în care a participat și ea.

Nora, declarații neașteptate despre viața ei, după ce a părăsit casa Mireasa. Iată ce a dezvăluit

Nora a mărturisit faptul că este foarte fericită și se simte foarte bine de când a părăsit Casa Mireasa. Aceasta a mai explicat și care este relația sa cu Sabrina și Giovana, fetele cu care ea nu a avut o relație prea bună în cadrul competiției.

„Aici e oportunitatea perfectă să aflați din situația asta. Nu mă simt vedeta, niciodată nu o să fiu și dacă o să fiu, persoanele publice nu de la noi încep. Noi care am fost într-o emisiune nu suntem vedete, am fost doar într-un proiect tv. Dacă zice cineva că noi care am fost la Mireasa, că am fost vedete, greșește.

Aproape cu toată lumea țin legătura, cu mici excepții. Ion e un om foarte bun, e un bun prieten, soția lui e o dulceața. În afară de Giovana și Sabrina, țin legătura cu toate. Alinuța e bine, se bucură de viață cu soțul ei. Yana și Andrei formează un cuplu frumos”, a spus Nora pe Instagram.

Nora a fost întrebată despre inelul pe care-l poartă pe deget, însă nu a dat foarte multe detalii. A spus că l-a primit cadou și le-a mulțumit celor care l-au apreciat.

Sabrina și Perneș au vorbit deschis despre relația lor. Ce au spus despre Nora și Doamna Dana

Sabrina și Perneș au explicat faptul că ei nu au nimic cu Nora și nici nu știu dacă fosta concurentă are ceva cu ei, în mod direct. Soția lui Perneș a mai declarat și faptul că, deși de-a lungul timpului, ea a fost blamată că era prietenă cu Larisa și Doamna Dana, ea nu consideră că cele două au avut vreo influență asupra ei.

Sabrina și Perneș par mai apropiați ca niciodată și au făcut un live pe Instagram, unde au explicat faptul că au o relație foarte frumoasă, bazată pe sentimente reale. Cei doi nu s-au ascuns de întrebările fanilor și au explicat cum stau lucrurile în familia lor.

„Doamna Simona sau doamna Gabriela? 3,2,1, Doamna Gabriela! Suntem mai confortabili în preajma ei. Ce are Nora cu voi? Nu știm ce are, noi nu avem nimic cu ea. Nu știm. Nu am citit nimic cu ea. Unde e rochia furată de la Alina? Nu a fost furată, a fost o confuzie. Nu știu dacă o să ne uităm la Confesiuni că nu cred că vom avea timp. Eram varză de obosiți.

Azi eram în supermarket și i-am zis că sunt camere și mi-a zis că zici că nu ai mai stat în fața camerelor. Mă deranja că erau ai mei acasă și nu ne păsa de mesajele urâte. Nu am mai repeta experiența asta. Am auzit că am fost influențată de Larisa și de Dana. Nu poți spune asta, nu știu. Dar nu aș avea...mai ales legat de Larisa”, au spus ei.