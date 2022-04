Mireasa 2022, sezonul 5. Dani și-a recunoscut faptele și a făcut dezvăluiri despre viața sa: "Am fost inconștient trei ore"

Dani a vorbit cu câțiva concurenți din casa Mireasă și a făcut dezvăluiri dureroase, grele, despre trecutul său și despre suferințele care l-au dus în punctul în care a ajuns să facă rău.

Reamintim că Dani urmează să devină tată într-o lună de zile, fosta lui parteneră fiind însărcinată. Dani este acuzat de violență domestică la adresa tinerei, acuzație pe care a justificat-o cu o superficialitate de neînțeles pentru toată lumea și șocantă, motiv pentru care Simona Gherghe l-a scos din platou. Ulterior, acesta a fost acuzat de înșelăciune, păcălind de-a lungul timpului mai mulți oameni care au pierdut bani și serviciu.

Dani ține o pledoarie în fața concurenților din casa Mireasa. Dezvăluiri greu de ascultat despre suferințele și momentele prin care a trecut

La nicio oră după emisia de el, el și-a pus sufletul pe tavă în fața lui Vali și lui Preneș: “Am vrut să dau piept cu toată lumea sa recunosc că am greșit”.

Vineri Dani și-a pus sufletul pe tavă în fața. ”În suflet am niște chestii care mă macină, am niște răni pe care nu le-am vindecat. Am vrut doar să mă cunoască lumea, să recunosc că am greșit. N-am cum să-mi cer scuze”, a spus acesta în lacrimi.

“Am fost inconștient, am fost în comă timp de două-trei ore. Îmi doream să aflu dacă există Dumnezeu, încât l-am înjurat“, a mărturisit acesta în fața băieților.

Dani a făcut o mărturisire intimă despre trecutul său. Acesta a trecut prin experiența morții clinice, din poveștile lui. Acest ara fi intrat în comă timp de două-trei ore într-una din zilele sale de naștere, asta după ce i-a cerut arzător Divinității să-i demonstreze că există.

Acesta povestește că a avut o călătorie în afara trupului, unde și-a simțit toate păcatele. La revenirea în trup, acesta și-a conștientizat viața, dar ispitele lumești l-au dus pe drumul alcoolului și a altor plăceri de acest fel.

Acesta a mai spus că “nu a venit să se însoare”, ci a venit pentru a-și lua minciuna de pe suflet și păcatele, dar a avut cumva și intenția de a-și găsi fericirea. Acesta a spus că a vrut să îl vadă toată țara așa cum este: “Eu am făcut rău, recunosc”.

Simona Gherghe a cerut părerea concurenților: “Credeți ce a supus Dani în acest material?”. Foarte puține persoane au ridicat mâna, dar au spus că nu cred ceea ce el susține, că a venit să se căiască în fața întregii țări. Perneș spune că a avut curaj să dea piept cu totul.

Simona Gherghe a spus despre experiența povestită că probabil pentru el a fost doar un vis și ar trebui să conștientizeze faptul că a avut un noroc extrem de mare că nu a fost cercetat penal, ba chiar să intre în închisoare, pentru sale.

Dani urmează să devină tată peste o lună. Concurentul a ascuns că are un copil și dezvăluirile ulterioare au stupefiat | Retrospectiva săptămânii

În ediția din data de 14 aprilie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5 s-a aflat că Dani urmează să devină tată. Fosta iubită a lui Dani a oferit un interviu. ”Sunt însărcinată cu el și el știe de acest lucru. Ne-am despărțit când eu avea trei luni de sarcină și nu am mai avut contact cu el din ianuarie sau februarie. Nu m-a întrebat niciodată nimic legat de copil”, a spus aceasta.

Dani a recunoscut joi că urmează să devină tată peste doar o lună. Acesta a spus că este tatăl biologic al copilului, dar că nu s-a mai înțeles cu partenera sa și a preferat să plece pe un drum separat. Fetele din casa Mireasa au spus că ar fi preferat să știe acest detaliu. Dani a spus că îi va oferi copilului tot ceea ce are nevoie, dar este un om asumat și a decis să vină în competiție chiar dacă nu va asista la nașterea copilului lui.

Mama copilului este cea care a contactat echipa de producție. Fata a spus că au fost împreună până anul trecut în luna noiembrie și că mai are o lună până să nască. Cei doi s-au despărțit atunci când fata era însărcinată în trei luni. Fata a declarat că nu au mai păstrat legătura.

Mama fostei sale iubite a intrat în direct prin telefon

Mama fostei iubite a lui Dani a intrat azi în direct în emisia live. Doamna Ramona a spus că apreciază că Dani a recunoscut. Mama fetei a spus că concurentul face actorie în emisiune și că este fericită de faptul că Dani a venit în competiție pentru că fata ei și-a dat seama că nu mai este nimic de reparat la relația lor. Mama fetei a mai spus că prima despărțire a fost din cauza faptului că i-a dat un pumn pentru că a dansat cu altcineva.

După ce s-a spus despre el, Dani a spus că este tatăl biologic al copilului și că o va ajuta pe partenera sa din punct de vedere financiar să-l crească, dar că între ei nu mai poate exista niciun fel de relație. Deranjată de răspunsurile sale, Simona Gherghe l-a scos pe Dani din platoul emisiunii.

Despre Dani s-a aflat vineri că este acuzat de înșelăciune. O persoană care a dorit să rămână anonimă a spus că concurentul pretindea că este manager la o firmă de panificație și de lactate. Tot despre Dani s-a aflat și că le cerea oamenilor să îi dea bani ca să le scoată certificat de vaccinare Covid.

Dani este în lacrimi! Concurentul, mărturisiri tulburătoare: "Am fost instruit și antrenat să fac rău"

Dani a început brusc să își ceară iertare și să facă mărturisiri aproape neînțelese pentru cei din emisiune.

“Îmi cer scuze în fața tuturor oamenilor pentru că am fost instruit, antrenat și împins de la spate să fac rău. Am venit aici, de fapt, din alt motiv, acela de a-mi asuma și de a mă vedea toată lumea căreia i-am greșit. Am spus de la bun început că vreau să mă schimb și vreau să devin om, am greșit foarte mult, știu, și vreau să îmi cer iertare în fața tuturor și totodată, am venit să îmi promit mie că mă schimb și mai ales să le promit celor la cărora le-am greșit. Motivul meu din cauză că am foarte multe răni pe suflet, din cauză că am foarte multe probleme, care s-au strâns și am clacat. Știam că o să se întâmple treaba asta aici, să se afle, de aceea am și venit, pentru că m-am săturat și vreau să afle odată toată lumea. Nu sunt criminal, ca să nu se înțeleagă greșit, dar am greșit și am profitat. Am profitat de inteligența mea ca să le fac rău oamenilor nu și bine", a spus acesta, în emisiunea Capriciile iubirii, de la Antena Stars.

Afirmația lui Dani cum că a fost instruit să facă rău au creat o confuzie generală și a ridicat multe semne de întrebare, dar răspunsul a venit.

Dani a continuat să-și ceară iertare, iar eu Ion a intervenit cu întrebare: “Dar ai fost în Legiunea Străină sau de unde ai fost antrenat să faci rău?”.