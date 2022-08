Mireasa 2022, sezonul 5. Perneș, imagini emoționante cu Sabrina, la 3 luni de la logodnă. Ce i-a transmis soției lui

Sabrina și Perneș au împlinit 3 luni de la logodnă, iar tânărul a publicat imagini emoționant ecu soția lui:

„La mulți ani !

Te iubesc enorm soția mea frumoasă, Sabrina!

Trei luni de când ai spus primul da!

Ești tot ce îmi doresc, ești zâmbetul meu frumos!

#happybirthday #love #travelblogger #instagram #instalike #antena1 #mireasa #smile”, a transmis Perneș.

Perneș de la Mireasa, imagini emoționante cu Sabrina

„Te iubesc , hubby”, i-a răspuns Sabrina lui Perneș.

Susținătorii lor au fost încântați să vadă videoclipul aniversar și le-au urat căsnicie fericită.

De ce a decis Sabrina să se căsătorească cu Perneș în Finala sezonului 5 Mireasa

După lungi discuții în care Sabrina dezvăluia că nu vrea să se căsătorească în emisiune, tânăra a luat o decizie importantă pe ultima sută de metri, chiar înainte de cununia civilă. Concurenta s-a hotărât să spună „DA” pentru că Perneș i-a fost mereu alături, la bine și la rău, indiferent de situație, lucru care a făcut-o să creadă că el este bărbatul potrivit.

„Ce m-a făcut să zic marele ”Da”?! Faptul că am trecut prin atâtea etape și prin atâtea situații. Și a rămas acolo, în continuare, alături de mine. Nu știu ce ar putea să fie afară încât să nu rămână alături de mine.

De asta am nevoie, de un om care să rămână alături indiferent de situație de ce sunt eu. Să mă accepte și să mă iubească în continuare, poate chiar și mai mult.”, a zis Sabrina în interviu acordat Mireasa: Confesiuni.

Ce spuneau Sabrina și Perneș despre ei la începutul show-ului Mireasa

Sabrina a urmat Colegiul Națioanal ”Garabet Ibrăileanu”, decția filologie- intensiv engleză. Apoi s-a dus la Facultatea de Filosofie și Studii Politice din Iași, profilul Asistență Socială. A făcut un an de Litere, dar a renunțat și apoi s-a înscris la Filosofie.

La începutul emisiunii Mireasa Sabrina a spus că este în căutare de un bărbat care ”să nu fie prea gelos, matur, trecut prin relațiile ale adolescentine, să știe ce vrea, să fie sătul de copilărit, să-i inspire încredere, statornic, pe picioarele lui, să nu stea cu părinții, Să fie deschis la minte, amuzant, să nu judece. Fizic nu are pretenții, dar să fie saten sau brunet, să fie mai înalt decât el, dinți frumoși.”

Sabrina e de părere că frumosul e relativ. Bărbatul să nu fie prea ”lucrat” la sala, dar să stea bine o pereche de pantaloni pe el, să arate a bărbat, nu a puști.

Andrei Pernes s-a născut pe 28 martie 1996, în Zalău, comuna Hereclean. Mai are o sora mai mica, 22 de ani, Andrada, cu care are o relație foarte bună, are mare grija de ea.

Gradinița și scoala primară le-a făcut în comuna în care s-a născut. A făcut liceul Alexandru Papiu Ilarian, din Zalău.

După liceu a dat examen la Academia de Poliție, de doua ori, a luat toate testele, dar a fost declarat respins in urma examinării fizice, din cauza unei operații în zona intimă.

La 19 ani a plecat din țară, în urma unei dezamăgiri în dragoste.