Mireasa: Confesiuni. Andrei și Simona consideră că Maria și Antonio nu sunt un cuplu: ”Nu credem în dragostea și sinceritatea lor”

În episodul 6 Mireasa: Confesiuni, Andrei și Simona au discutat despre perechile din competiția matrimonială de la Antena 1. Ei susțin că nu cred în cuplul Maria- Antonio.

Andrei și Simona sunt protagoniștii episodului 6 Mireasa: Confesiuni. Cei doi concurenți au discutat despre câștigătorii sezonului 7 Mireasa.

Andrei și Simona consideră că Maria și Antonio nu sunt un cuplu: ”Nu credem în dragostea și sinceritatea lor”

”Cum îi vedeți voi ca și cuplu?”, a fost întrebarea la care Simona și Andrei au răspuns. ”Ca și cuplu, nu vedem niciun cuplu. Nu vedem cuplu între Maria și Antonio. Asta o să se demonstreze, cu siguranță. Nu credem în dragostea lor, în iubirea lor, sinceritatea lor și în principiile lor de viață”, a zis Simona.

Andrei: ”La câte principii a zis Maria, s-a schimbat de nu știu câte ori în emisiune, tot timpul.” Simona a intervenit: ”Odată ce vii cu anumite principii, la orice sclipire nu o să ți le schimbi așa după nimeni. Sunt principiile tale. Amândoi sunt jucători. Nu cred în nicio iubire. Mai ales, ceea ce s-a întâmplat cu petrecerea burlacilor pe mine m-a făcut să cred că nu e nimic acolo. Odată ce tu zici că te căsătorești într-o săptămână cu o persoană pe care o iubești...

Ok, dacă erau atingeri, dacă veneau fetele și puneau mână e ok, e de acceptat. Dar din moment ce tu promiți unei necunoscute, dar cuiva care poate te atrage fizic și așa mai departe, însemnă că acolo unde ajungem?! Promiți că ieși și o vei căuta. Nu există așa ceva, nu aș accepta așa ceva niciodată. Și dacă aș iubi acea persoană, contează respectul pe care îl are față de mine. Atunci ce facem, dacă nu ne respectăm cu asta?!”

Andrei și Simona cred că Maria și Antonio s-au căsătorit pentru că aveau șanse la marele premiu. ”Eu am fost sigură, de când ei au făcut o relație, că ei o să câștige. Eu am simțit asta. Noi am vorbit despre asta la hotel, i-am spus că noi vom fi ultimii.”, a afirmat concurenta Mireasa sezonul 7.

Interviul integral este AICI.

Un nou sezon Mireasa: Confesiuni, disponibil pe AntenaPLAY

Mireasa: Confesiuni, seria exclusivă a platformei AntenaPLAY, continuă cu un nou sezon, cel de al treilea, ce îi va avea protagoniști pe concurenții tăi favoriți din cele șapte sezoane Mireasa.

Săptămânal vor fi lansate două interviuri, iar primul poate fi urmărit începând cu data de 11 iulie 2023 pe canalul exclusiv dedicat emisiunii de pe platforma AntenaPLAY.

În cadrul interviurilor- confesiuni, tinerii fac declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1.

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 7 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!