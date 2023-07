Mireasa sezonul 5. Sabrina și Perneș s-au despărțit? Un indiciu i-a dat de gol pe cei doi. Ce se întâmplă în relația lor, de fapt

Sabrina și Perneș și-au pus susținători pe gânduri! Iată care este indiciu prin care se înțelege că foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa s-ar fi despărțit.

Sabrina și Perneș se numără printre cei mai apreciați concurenți din sezonul 5 Mireasa. Cei doi s-au cunoscut în casa show-ului matrimonial, unde au trăit momente de neuitat și au trecut prin provocări neașteptate.

Relația lor a fost pusă la încercare pe parcursul competiției. Aceștia au avut parte de despărțiri și împăcări. În ciuda neînțelegerilor și certurilor din diferite motive, Sabrina și Perneș au ales să rămână împreună.

Deși era încă nehotărâți în ceea ce privește nunta din Marea Finală a sezonului 5 Mireasa, foștii concurenți au luat pe toată lumea prin surprindere. Cei doi au spus un „DA” hotărât în fața ofițerului de stare civilă.

Povestea lor de iubire a continuat și în afara emisiunii, unde au trecut din nou printr-o separare care nu a durat prea mult timp. În cele din urmă, aceștia au rămas tot împreună, iar drept dovadă au stat pozele lor din mediul online.

Perneș și Sabrina din sezonul 5 Mireasa, indiciul care îi dă de gol că s-ar fi despărțit

Perneș și Sabrina au o comunitate impresionantă de prieteni în mediul online, iar nimic nu le scapă susținătorilor. De curând, fostul concurent al sezonului 5 Mireasa ar fi dat de înțeles că nu mai formează un cuplu cu soția lui.

Așadar, se pare că tânărul a șters toate pozele cu Sabrina de pe contul de Instagram. Mai mult, acesta nici nu o mai urmărește, semn că între ei s-a produs o ruptură și că ar fi putut să ajungă la despărțire.

Perneș și Sabrina nu au oferit informații despre stadiul în care se află relația lor până acum, însă gesturile concurentul dau de înțeles că lucrurile nu mai funcționează atât de bine în cuplul lor.

Se poate observa faptul că Perneș a păstrat pe Instagram postările în care apare singur.

Ce spuneau Sabrina și Perneș despre ei la începutul show-ului Mireasa

Sabrina a urmat Colegiul Națioanal ”Garabet Ibrăileanu”, decția filologie- intensiv engleză. Apoi s-a dus la Facultatea de Filosofie și Studii Politice din Iași, profilul Asistență Socială. A făcut un an de Litere, dar a renunțat și apoi s-a înscris la Filosofie.

La începutul emisiunii Mireasa, Sabrina a spus că este în căutare de un bărbat care ”să nu fie prea gelos, matur, trecut prin relațiile ale adolescentine, să știe ce vrea, să fie sătul de copilărit, să-i inspire încredere, statornic, pe picioarele lui, să nu stea cu părinții, Să fie deschis la minte, amuzant, să nu judece. Fizic nu are pretenții, dar să fie saten sau brunet, să fie mai înalt decât el, dinți frumoși.”

Tânăra era de părere că frumosul e relativ. Bărbatul să nu fie prea ”lucrat” la sala, dar să stea bine o pereche de pantaloni pe el, să arate a bărbat, nu a puști.

Andrei Perneș s-a născut pe 28 martie 1996, în Zalău, comuna Hereclean. Mai are o sora mai mica, 22 de ani, Andrada, cu care are o relație foarte bună, are mare grija de ea. Gradinița și scoala primară le-a făcut în comuna în care s-a născut. A făcut liceul Alexandru Papiu Ilarian, din Zalău. După liceu a dat examen la Academia de Poliție, de doua ori, a luat toate testele, dar a fost declarat respins in urma examinării fizice, din cauza unei operații în zona intimă.