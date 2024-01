Mireasa: Confesiuni. Ce relație are Sergiu cu Mircea și ce mare anunț a făcut. A dezvăluit tot ce nu a vrut să zică în show

Mircea și Horia sunt două dintre numele care au fost aduse în casa Mireasa de către Madi, Sergiu și telespectatorii show-ului matrimonial.

În vreme ce s-a spus că Horia a fost iubitul lui Madi, la fel s-a dat de înțeles că Sergiu ar fi avut mai mult decât o relație de prietenie cu Mircea.

Ce relație are Sergiu cu Mircea și ce mare anunț a făcut. A dezvăluit tot ce nu a vrut să zică în show

Sergiu a discutat deschis despre relația pe care o are cu Mircea. Ba mai mult, acesta a făcut un anunț interesant: el și Madi vor să se cunune religios în această vară.

”Pentru haterii care mă urmăresc, nașul nostru de cununie o să fie Mircea, așa că-l salutăm. Și-a luat săracul foarte mult hate. Poate să-l hateuiască în continuare că o să ne fie naș în vară.”, a spus Sergiu.

Soțul lui Madi a ținut să lămurească odată pentru totdeauna ce fel de relație au el și Mircea, după ce s-a speculat că ar fi vorba despre o legătură amoroasă: ”Mircea într-adevăr e om însurat, îl consider ca fiind fratele meu, omul ăla m-a ajutat pe mine foarte mult. Eu am plecat de la țară și cu apartamentul, și așa mai departe, nu a avut cine să mă învețe. El nu a știut săracul că îmi iau apartament în scara A, el stă în scara B. Cei care au știut au fost socrii lui și soția. În momentul respectiv, Mircea nu a fost în țară.

El a venit abia după trei luni. Ei m-au ajutat foarte mult. Eu nu am avut nimic. M-a deranjat că el și-a luat foarte mult hate pe niște minciuni, niște bazaconii provocate de oamenii de afară. L-am menționat în emisiune pentru că așa am considerat eu, a fost singurul om din viața mea care m-a ajutat. În afară de mama, de bunica mea și de sora mea, el a fost singurul om care m-a ajutat. Pot să dau foarte multe detalii. Când te muți în apartamentul gol, nu îmi e rușine să o spun, nu am avut nici masă. El și soția lor mi-au oferit o masă unde pot să mănânc.”

”În continuare, relația dintre noi, de prietenie, e ok. O să ne fie și nașii noștri. Doar o relație de prietenie între noi și e fratele meu mai mare. Sunt atras doar de soția mea, nu de băieți. Soția mea poate să confirme.”, a mai adăugat Sergiu.

