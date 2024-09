Mireasa, sezon 10, 27 septembrie 2024. Care e rezultatul cursei de eliminare. Ce concurent părăsește casa Mireasa

Publicul a decis! Telespectatorii au avut ocazia să voteze un băiat pe care nu și-l mai doresc în casa Mireasa, sezonul 10. Ionuț și Ștefan au intrat în cursa de eliminare în urmă cu o săptămână.

Vineri, 27 septembrie 2024, concurenții au avut parte de o emisie live tensionată și emoționantă. Pe lângă subiectele despre care s-a discutat pe parcursul săptămânii, aceștia au așteptat cu nerăbdare să afle rezultatul cursei de eliminare între Ionuț și Ștefan.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că fetele și băieții din casa Mireasa sezonul 10 au trecut printr-o mulțime de stării în ultimele cinci zile. Au existat certuri, replici acide, discuții în contradictoriu, dar și noi apropieri.

De altfel, situația unuia dintre tinerii propuși spre eliminare s-a schimbat. Este vorba de Ștefan, care își dorește să rămână în casa Mireasa pentru a o cunoaște mai bine pe Isabelle. Acesta a făcut un apel și către telespectatori prin intermediul AntenaPLAY.

Ca de fiecare dată, votul publicului este foarte important pentru parcursul concurenților din casa Mireasa, sezonul 10. Acum, soarta lui Ionuț și a lui Ștefan în show-ul matrimonial a stat în mâinile oamenilor de acasă.

După ce au analizat comportamentul și povestea de viață a celor doi băieți, telespectatorii au făcut o alegere. În emisia live de vineri, de pe 27 septembrie 2024, Simona Gherghe a numit băiatul care părăsește casa Mireasa, sezonul 10.

„Cea mai mare realiare din viața mea este faptul că mă aflu aici”, spune Ionuț.

Tânărul o simpatizează pe Andrada.

„Nu cred că am făcut rău altei perosane”, spun Ionuț. „Eu am intrat aici natural și așa o să fiu și afară.”

Tânărul promite că nu va mai consuma alcool.

„Sunt sigur că sunt pe calea cea bună”, mai adaugă el.

„Cred că aș merita să rămân în casa Mireasa pentru a lămuri lucrurile cu Isabelle”, spune Ștefan.

Acesta consideră că Ionuț nu are pe nimeni special în competiție.

„Isabelle, cu care am avut și o apropiere în ultima săptămână”, spune Ștefan, despre persoana care i-a atras atenția. „Intervenția părinților ei a fost.... pot spune că am simțit o greutate. Isabelle s-a schimbat după discuția telefonică. (...) Consider că pe parcurs o să fie bine.”

„Mai am de demonstrat”, susține el.

În urma voturilor, o să părăsească emisiunea din gala de vineri, de pe 27 septembrie 2024. Tânărul a avut cele mai multe voturi, semn că oamenii de acasă s-au gândit că este momentul să plece din competiție.

„Băiatul care pleacă acasă, pentru că a fost votat de 51,47% dintre telespectatori, este Ștefan”, a anunțat Simona Gherghe.

Ionuț a primit 48,53% dintre voturi.

