Mireasa, sezon 12. Cine este Ionuț. Ce a povestit în cartea de vizită și ce eșec l-a zguduit la un moment dat

Ionuț și-a spus povestea de viață în emisia live de Mireasa de pe 7 august 2025. Concurentul este riguros și hotărât. A venit neînsoțit la Mireasa, părinții lui fiind în Italia.

Ionuț Tătaru este concurent în sezonul 12 Mireasa. Are 25 de ani și este șofer pe ridesharing. Are o înălțime de 1,74 m și o greutate de 70 de kilograme, este Scorpion și vine din Brașov, dar este născut în Brăila.

