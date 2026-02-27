Mireasa, sezon 13. Diana s-a întors în competiție pentru Marian. Cum a reacționat băiatul când a văzut-o

La finalul galei de pe 27 februarie 2026 de Mireasa, Diana și-a făcut apatiția în platou. Ea a venit la invitația lui Marian. Băiatul a fost foarte emoționat când a văzut-o.

„Vor mai fi emoții pentru cineva pentru că în clipa aceasta aș mai vrea să o invit în casa Mireasa pe Diana, care vine la invitația lui Marian”, a anunțat Simona Gherghe la finalul galei de pe 27 februarie.

Marian s-a ridicat, a luat-o în brațe pe Diana și a învârtit-o, apoi a întins mâinile pentru a arăta că tremură.

„Vor mai fi emoții pentru cineva...”. Surpriză imensă pentru un concurent. Cine a intrat în casa Mireasa, la finalul galei

„Am sunat de foarte multe ori. Am făcut totul să fiu aici și mă bucur că avem o șansă să ne cunoaștem mai bine.

„13 zile. Pentru 13 zile ești în casa Mireasa. DIn acest moment începe numărătoarea inversă, să vedem dacă se leagă ceva între voi doi.

„Mă bucur extrem de mult pentru tot ce s-a întâmplat, mă bucur că ai venit și că avem aceste 13 zile pentru noi, în care să ne cunoaștem mult mai bine. Mai bine decât am făcut-o prima dată”

„Acum chiar nu avem obstacole”, a spus Diana.

Diana a fost eliminată din casa Mireasa, iar Marian a rămas cu gândul la ea. După elminare, fata a sunat pe telefonul băiatului în repetate rânduri, pentru a-i da semnale. Marian i-a făcut chemare fetei, iar ea a venit. Peste 13 zile vom vedea dacă va rămâne în casă în calitate de concurentă cu drepturi depline, sau va părăsi emisiunea.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.