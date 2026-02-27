Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare la care s-au aflat 5 concurenți. Pe cine a votat publicul

Antena Căutare
Alan, Alexandru, Darius, Daniela și Marian s-au aflat în cursa de eliminare. În gala de pe 27 februarie, Simona Gherghe a anunțat ce a votat publicul.

Publicat: Vineri, 27 Februarie 2026, 15:30 | Actualizat Vineri, 27 Februarie 2026, 15:36
A fost o cursă cu 5 persoane, care să taxeze lipsa de asumare. În gala de pe 20 februarie, toți concurenții au votat o fată și un băiat care să părăsească emisiunea. Daniela și Darius au fost cei mai votați. Pentru că au existat concurenți care nu au avut un argument plauzibil, Simona Gherghe a întrebat cine a dat un vot nul. Cei care au ridicat mâna au intrat în cursă, alături de cei mai votați. „Intrați în cursa de eliminare toți, ca data viitoare să fiți asumați și să vă exprimați votul așa cum ar trebui!”, le-a spus Simona Gherghe.

Rezultatul cursei de eliminare la care s-au aflat Alan, Alexandru, Darius, Daniela și Marian

Așadar, timp de o săptămână, fanii Mireasa au avut de răspuns la întrebarea: „Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?”, variantele fiind: Alan, Alexandru, Darius, Daniela și Marian.

Lucrurile au fost cu atât mai tensionate cu cât 4 dintre concurenții din cursă au cuplu. Darius formează un cuplu cu Daniela, Alan formează un cuplu cu Ema, iar Alexandru formează un cuplu cu Giulia.

Simona Gherghe a anunțat cine pleacă acasă, precum și procentele de vot:

4,55% - Alan

4,71% - Darius

10,75% - Alexandru

42,11% - Daniela a fost votată de telespectatori să părăsească emisiunea

Marian a fost salvat, după a treia cursă de eliminare.

Doamna Melinda a început să plângă.

„Mă așteptam. Nu știu, dar simțeam”, a spus Daniela.

