Mireasa, sezon 12. Dian i-a spus lui Alexandru că cineva a spus despre el că ar fi preferat să plece acasă. La cine se referea

În emisia live de Mireasa de pe 3 septembrie 2025 s-a discutat despre persoana despre care Dian a zis cu o zi înainte că și-ar fi exprimat dorința ca Ion să fi rămas în competiție și să fi plecat Alexandru.

Dian i-a spus lui Alexandru că cineva a spus că mai bine ar fi plecat el decât Ion. Alexandru și Ion au fost într-o cursă de eliminare, iar cel de-al doilea a plecat acasă. După ce Dian a refuzat inițial să divulge numele persoanei la care făcea referire, a spus în cele din urmă că la Virgil se referea, asta după ce la Capricii Paula Chirilă i-a spus lui Dian că i-a apreciat asumarea și sinceritatea.

Deși a refuzat inițial să divulge numele persoanei la care făcea referire, Dian a spus în cele din urmă ce băiat ar fi zis că ar fi preferat să plece Alexandru din casa Mireasa

Ulterior, a avut loc o ședință pe terasă, unde Alexandru și Virgil au avut o confruntare.

„Nu. I-am zis că îmi pare rău că pleacă. Sunteți ca niște copii mici, vă supărați din orice. Nu mai știu cum am zis. De ce ești sigur că am zis chestia asta? Și dacă aș fi zis ce?, a spus Virgil.

„Preferam să mi-o spui în față”, a spus Alexandru.

„Te uiți urât la mine. O iei prea personal. Nu știu ce am zis”, a spis Virgil.

„Eu în seara asta am aflat și urma să vin să vorbesc cu tine”, a spus Alexandru.

În emisia live Virgil a spus că îți amintește că i-a spus lui Ion că îi pare rău de plecarea lui, însă nu știe că a menționat că ar fi preferat să plece Alexandru. Conversația la care făcea referire Dian nu a fost găsită în înregistrări.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro.De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.