Mireasa, sezon 12. Interacțiuni surprinzătoare la prima petrecere. De cine s-a apropiat mai mult Emily și cu cine a a dansat Sorin

La prima petrecere din sezonul 12 Mireasa au avut loc interacțiuni și dansuri surprinzătoare. În emisia live de Mireasa de pe 18 august 2025 au fost difuzate imagini de la party.

La petrecere, Emily a dansat și interacționat mult cu Cristian. Fata a spus că îi place să danseze, iar ritmul lui Cristian a făcut-o să-l vrea ca pantener de dans.

Cristian: Nu mai face contact vizual cu mine că n-o să câștigi.

Emily: Știu că inima ta e în altă parte.

Cristian: SInceritatea aici e cea care câștigă. Dacă inima zice ceva… Dacă simt să fac un lucru, îl fac. Și nu-mi pare rău.

„Ți-am zis din prima secundă. Emily vrea să cunoască și alte persoane”, i-a zis Lavinia lui Liviu.

„Eu vrea să-și dea seama că nu e nimeni ca mine”, i-a spus Liviu Laviniei.

Sorin a avut discuții pe rând cu Emily și Diana, iar apoi a avut parte de un dans senzual cu Loredana. Loredana l-a întrebat pe Sorin dacă vrea o femeie serioasă sau una „du-te vino”, precizându-i că ea e una serioasă. Alexandru a fost deranjat de imaginile în care Loredana dansa senzual cu Sorin și și-a exprimat dorința de a-i ceda lui date-ul de la task-ul alinierii, dar acest lucru nu este posibil.

