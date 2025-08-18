Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Interacțiuni surprinzătoare la prima petrecere. De cine s-a apropiat mai mult Emily și cu cine a a dansat Sorin

La prima petrecere din sezonul 12 Mireasa au avut loc interacțiuni și dansuri surprinzătoare. În emisia live de Mireasa de pe 18 august 2025 au fost difuzate imagini de la party.

Publicat: Luni, 18 August 2025, 16:33 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 17:02
La petrecere, Emily a dansat și interacționat mult cu Cristian. Fata a spus că îi place să danseze, iar ritmul lui Cristian a făcut-o să-l vrea ca pantener de dans.

Cristian: Nu mai face contact vizual cu mine că n-o să câștigi.

Emily: Știu că inima ta e în altă parte.

Cristian: SInceritatea aici e cea care câștigă. Dacă inima zice ceva… Dacă simt să fac un lucru, îl fac. Și nu-mi pare rău.

„Ți-am zis din prima secundă. Emily vrea să cunoască și alte persoane”, i-a zis Lavinia lui Liviu.

„Eu vrea să-și dea seama că nu e nimeni ca mine”, i-a spus Liviu Laviniei.

Sorin a avut discuții pe rând cu Emily și Diana, iar apoi a avut parte de un dans senzual cu Loredana. Loredana l-a întrebat pe Sorin dacă vrea o femeie serioasă sau una „du-te vino”, precizându-i că ea e una serioasă. Alexandru a fost deranjat de imaginile în care Loredana dansa senzual cu Sorin și și-a exprimat dorința de a-i ceda lui date-ul de la task-ul alinierii, dar acest lucru nu este posibil.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro.De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

