Mireasa, sezon 12. Mama lui Alex, intervenție telefonică după supărările bunicii Virginia. Ce i-a spus doamna Adina Florinei

Mama lui Alex a intervenit în direct la Mireasa, pentru a împăca pe toată lumea, după ce a existat o neînțelegere între bunica Virginia și Florina.

Bunica Virginia a fost foarte supărată după ce Alex i-a făcut observație în live. Nepotul a mers să-ți împace bunica cu îmbrățișări, pupicuri și mângâieri. Bunica Virginia i-a spus lui Alex că cel mai tare o deranjează că Florina i-a vorbit la pertu cu fiica sa.

Intervenția telefonică a doamnei Adina a împăcat pe toată lumea. Mama lui Alex a spus că înțelege și tineretul și nu e supărată pe Florina, dar o înțelege și pe propria sa mamă, care a crescut cu anumite rigori.

Mama lui Alex, intervenție telefonică la Mireasa, după supărările bunicii Virginia. S-a supărat pe Florina pentru că a numit-o „Adina?”

„Eu știu că mama ne-a crescut să avem respect, dar eu încerc să mă adaptez la tineret. Cu Florina nu sunt supărată eu o înțeleg. Pe de altă parte, îi dau dreptate și mamei mele, pentru că dacă ea ne-a dat o anume educație, are pretenția să fie toți la fel. Florina să-mi spună cum consideră ea. În viață ai o singură mamă, e greu să-i spui unei persoane necunoscute mamă. Când o să mă cunoască, o să-mi spună cum consideră ea”, a spus doamna Adina.

Bunica Virginia a plâns din nou, iar fiica acestia i-a mulțumit pentru educația oferită și pentru tot ce a făcut pentru ea și pentru Alex.

