Mireasa, sezon 12. Alex s-a supărat pe bunica Virginia și i-a făcut observație în live: „E ultima dată când se mai vorbește”

Bunica Virginia a avut o discuție cu doamna Adriana despre Florina. În emisia live de Mireasa, Alex i-a trasat niște limite bunicii sale.

Bunica Virginia i-a povestit în detaliu doamnei Adriana tot ce știe despre dramele din copilăria Florinei. Mama lui Adin a sfătuit-o pe bunică să-i spună lui Alex să se impună în fața Florinei, în ideea de a o convinge să accepte aparteneța la o familie unită. De asemenea, bunica i-a mărturisit doamnei Adriana că a fost deranjată de momentul în care Florina a numit-o pe mama lui Alex Adina și nu doamnă, sau mamă-soacră.

Alex s-a supărat pe bunica Virginia și i-a făcut observație în live: „E ultima dată când se mai vorbește!”. Ce l-a făcut pe logodnicul Florinei să reacționeze astfel

Alex a fost ferm și a vorbit răspicat, în timp ce bunica a plecat capul.

„Discuția aia (n.r. dramele din copilăria Florinei) e pentru ultima dată când se mai vorbește! E singura și ultima oară când se mai vorbește atât de detaliat. Impunerea nu va veni! Nu trebuie să te impui în fața unei persoane! Poți să-i arăți prin sentimente! Nu trebuie să te impui în fața nimănui. Și dacă a fost întrebată de la cine a primit un pachet și a zis Adina și nu mama-socară, nu conteză. Nu e nimic absurd să zici un singur cuvânt: Adina. Că apoi pe parcurs, îi va zice doamna Adina… e altceva. Dar despre trecut e ultima dată în care se vorbește!”, a spus Alex în emisia live.

„Eu am crescut așa cum am crescut, dar am empatie. Chiar dacă n-am avut părinți care să mă educe, m-am educat singură, știu să am respect și empatie!”, a spus Florina

Logodnica lui Alex a fost sfătuită să nu ia personal această discuție, pentru că nu a fost nimic spus cu răutate.