Mireasa, sezon 13. A treia cerere în căsătorie în casă! Cine este al treilea cuplu care s-a logodit

Simona Gherghe a anunțat a treia cerere în căsătorie din acest sezon Mireasa. Descoperă cine este al treilea cuplu care s-a logodit, în ediția din 23 iunie 2026.

Surpriză de proporții în ediția din 23 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, după ce Simona Gherghe a dezvăluit cine este al treilea cuplu care s-a logodit.

A treia cerere în căsătorie în casă! Cine este al treilea cuplu care s-a logodit și ce a anunțat Simona Gherghe, în ediția din 23 iunie 2026

În ediția din 23 iunie 2026, îndrăgita prezentatoare a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii a anunțat faptul că a avut loc cea de-a treia cerere în căsătorie din acest sezon. Astfel, un alt cuplu s-a logodit și se pregătește pentru nuntă.

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„Anunț că avem a treia cerere în căsătorie din acest sezon: Alan a cerut-o în căsătorie pe Ema!”, a fost anunțul făcut de Simona Gherghe, care totodată a anunțat faptul că în ediția de mâine vor fi difuzate imagini de la momentul emoționant.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 23 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.