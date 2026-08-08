Invitații prezenți la o cununie religioasă au încremenit atunci când au văzut ce a putut să facă mireasa, fără pic de reținere, atunci când preotul a întins patrafirul.

Chiar și invitații s-au mirat când au văzut ce gest a făcut mireasa | sursa foto: Profimedia

Se spune că nunta este unul dintre cele mai frumoase evenimente din viața unei femei, însă o mireasă a reușit să își surprindă din plin invitații de la cununia religioasă. Descoperă în rândurile de mai jos ce a putut să facă aceasta, spre uimirea tuturor, atunci când preotul a întins patrafirul. Întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit virală, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

Ce a putut să facă o mireasă atunci când preotul a întins patrafirul, chiar în timpul cununiei religioase. Invitații au încremenit

Încă de dinainte de a-și întâlni alesul, femeile visează cu ochii deschiși la ziua în care vor spune „da” în fața altarului. Imediat după logodnă începe organizarea evenimentului și se acordă o atenție sporită la muzică, decorațiuni, meniu și invitați. Totuși, uneori, în ciuda tuturor planurilor, unele lucruri pot să nu meargă așa cum era plănuit inițial.

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Printr-o situație complet neașteptată și greu de uitat a trecut și o tânără, chiar în timpul cununiei religioase. Lauren Bruce a făcut o greșeală atât de neașteptată încât cei prezenți la eveniment au încremenit.

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Unul dintre invitați a filmat întregul moment. În imagini, mireasa este vizibil emoționată și nu ascunde acest lucru. Preotul citește și, la un moment dat, el ridică patrafirul pentru a-l pune pe mâinilor mirilor, însă mireasa, din cauza faptului că avea prea multe emoții, a interpretat compelt greșit acest gest. Mai exact, femeia a considerat că preotul i-a oferit haina din lipsă de batistă, iar femeia nu a ezitat: a luat patrafirul și s-a șters cu el la ochi, îndepărtând lacrimile și mulțumind ulterior pentru gest. Ulterior, la doar câteva secunde distanță, preotul și-a reașezat patrafirul pe mâinile tinerilor însurăței și mireasa a realizat ce gafă colosală a făcut. Chiar și invitații au încremenit când au văzut totul, au informat mirror.co.uk.

Femeia și-a luat apoi inima în dinți și a publicat filmarea pe pagina sa de TikTok, unde s-a autoironizat. Clipul a devenit imediat viral și a adunat mai bine de 18 milioane de vizionări și numeroase reacții de la oameni din întreaga lume.