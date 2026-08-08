Recent a fost lansat în mediul online un avertisment pentru șoferi. Descoperă ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii, de fapt.

O sticlă de plastic pusă la roata mașinii nu este o simplă coincidență, ci un semnal real de alarmă pentru șoferul aflat în respectiva situație. Se pare că aceasta este, de fapt, o capcană folosită de hoți. Descoperă în rândurile de mai jos cum funcționează și la ce trebuie să fii atent.

Ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii tale. Avertisment important pentru șoferi

Un articol publicat recent în mediul online de către cei de la Blic, citați de libertatea.ro, a scos la iveală ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii tale, de fapt. Deși mulți șoferi ar putea considera că este vorba despre o simplă întâmplare, adevărul este cu totul altul și scoate la iveală o situație chiar periculoasă.

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Astfel, o sticlă de plastic pusă la roata mașinii constituie, de fapt, o capcană folosită de numeroși hoți. Tâlharii recurg la o asemenea tehnică pentru a induce șoferului falsa senzație că vehiculul are o defecțiune, căci sticla va scoate zgomote. Cel aflat la volan va opri, va coborî din mașină și va încerca să descopere despre ce este vorba, însă acesta este momentul în care hoții vor acționa. Dacă vechiculul este lăsat neîncuiat sau cu motorul pornic, hoțul poate sustrage rapid diferite obiecte de valoare precum portofelul, telefoane mobile, genți, ghiozdane sau alte bunuri de valoare. Potrivit sursei citate, această capcană este cel mai des utilizată în parcările aflate lângă un supermarket, un centru comercial sau în alte locuri aglomerate.

Pentru a nu pica într-o asemenea capcană e bine să inspectați cu atenție vehiculul înainte de a urca în mașină. Dacă auziți zgomote puternice sau bizare, atunci asigurați-vă că parcați într-un loc sigur și încuiați cu atenție mașina. Un alt detaliu important ce trebuie respectat mereu de șoferi este să nu lase bunuri de valoare de vedere.

O altă tehnică folosită în mod extrem de frecvent de hoți este să lase un bilet în geam. Șoferul, curios, iese din mașină și merge să vadă despre ce este vorba, prilej cu care hoțul sau complicii acționează rapid pentru a sustrage diferitele bunuri de valoare.