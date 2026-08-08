Antena Căutare
Home News Social Ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii tale. Avertisment important pentru șoferi

Ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii tale. Avertisment important pentru șoferi

Recent a fost lansat în mediul online un avertisment pentru șoferi. Descoperă ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii, de fapt.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 08 August 2026, 13:42 | Actualizat Sambata, 08 August 2026, 19:21
Descoperă ce înseamnă dacă găsești o sticlă pusă la roata mașinii | sursa foto: Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

O sticlă de plastic pusă la roata mașinii nu este o simplă coincidență, ci un semnal real de alarmă pentru șoferul aflat în respectiva situație. Se pare că aceasta este, de fapt, o capcană folosită de hoți. Descoperă în rândurile de mai jos cum funcționează și la ce trebuie să fii atent.

Ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii tale. Avertisment important pentru șoferi

Un articol publicat recent în mediul online de către cei de la Blic, citați de libertatea.ro, a scos la iveală ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii tale, de fapt. Deși mulți șoferi ar putea considera că este vorba despre o simplă întâmplare, adevărul este cu totul altul și scoate la iveală o situație chiar periculoasă.

Citește și: Mesaj fals în numele Poliției Române. Ce a creat agitație printre români: „Există un grup de oameni care merg din ușă în ușă”

Articolul continuă după reclamă

Astfel, o sticlă de plastic pusă la roata mașinii constituie, de fapt, o capcană folosită de numeroși hoți. Tâlharii recurg la o asemenea tehnică pentru a induce șoferului falsa senzație că vehiculul are o defecțiune, căci sticla va scoate zgomote. Cel aflat la volan va opri, va coborî din mașină și va încerca să descopere despre ce este vorba, însă acesta este momentul în care hoții vor acționa. Dacă vechiculul este lăsat neîncuiat sau cu motorul pornic, hoțul poate sustrage rapid diferite obiecte de valoare precum portofelul, telefoane mobile, genți, ghiozdane sau alte bunuri de valoare. Potrivit sursei citate, această capcană este cel mai des utilizată în parcările aflate lângă un supermarket, un centru comercial sau în alte locuri aglomerate.

Pentru a nu pica într-o asemenea capcană e bine să inspectați cu atenție vehiculul înainte de a urca în mașină. Dacă auziți zgomote puternice sau bizare, atunci asigurați-vă că parcați într-un loc sigur și încuiați cu atenție mașina. Un alt detaliu important ce trebuie respectat mereu de șoferi este să nu lase bunuri de valoare de vedere.

O altă tehnică folosită în mod extrem de frecvent de hoți este să lase un bilet în geam. Șoferul, curios, iese din mașină și merge să vadă despre ce este vorba, prilej cu care hoțul sau complicii acționează rapid pentru a sustrage diferitele bunuri de valoare.

Comunicat de presă – București, 07 August, 2026... Ce sumă colosală avut de plată o româncă, după ce a fost la camera de gardă a unui spital din Statele Unite ale Americii...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce nu mănâncă niciodată David Popovici, pentru a se menţine într-o formă fizică perfectă Ce nu mănâncă niciodată David Popovici, pentru a se menţine într-o formă fizică perfectă
Observatornews.ro Industria care are nevoie disperată de angajaţi tineri. Nu ai nevoie de facultate pentru salarii cu şase cifre Industria care are nevoie disperată de angajaţi tineri. Nu ai nevoie de facultate pentru salarii cu şase cifre
Antena 3 Poliţia şi radarele ar putea să nu mai fie raportate pe Waze. Decizia Curţii de Justiție a Uniunii Europene care i-ar afecta pe şoferi Poliţia şi radarele ar putea să nu mai fie raportate pe Waze. Decizia Curţii de Justiție a Uniunii Europene care i-ar afecta pe şoferi
SpyNews Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul. Cum arată acum prezentatoarea TV Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul. Cum arată acum prezentatoarea TV
Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
Comentarii


Citește și
Ce sumă colosală avut de plată o româncă, după ce a fost la camera de gardă a unui spital din Statele Unite ale Americii
Ce sumă colosală avut de plată o româncă, după ce a fost la camera de gardă a unui spital din Statele Unite...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Comunicat de presă – București, 07 August, 2026
Comunicat de presă – București, 07 August, 2026
Cât de mult a crescut Berat Rüzgar Özkan, micuțul din Moștenirea. Cum arată astăzi
Cât de mult a crescut Berat Rüzgar Özkan, micuțul din Moștenirea. Cum arată astăzi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul. Cum arată acum prezentatoarea TV
Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul. Cum arată acum prezentatoarea TV Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un moldovean care muncea în Italia doar de o zi a fost lăsat să moară pe şantier de 6 români. Aceștia riscă acum închisoarea
Un moldovean care muncea în Italia doar de o zi a fost lăsat să moară pe şantier de 6 români. Aceștia riscă... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Vom avea apă după program: curge în ianuarie și februarie, se oprește din august până în noiembrie
Vom avea apă după program: curge în ianuarie și februarie, se oprește din august până în noiembrie Jurnalul
Connect-R, despre relația cu Misha după divorț: „Nu putea să aibă o mamă mai bună!”
Connect-R, despre relația cu Misha după divorț: „Nu putea să aibă o mamă mai bună!” Kudika
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL Redactia.ro
Meseriile fără studii, plătite cu 250.000 € pe an. Riscurile sunt uriașe, însă companiile recrutează masiv
Meseriile fără studii, plătite cu 250.000 € pe an. Riscurile sunt uriașe, însă companiile recrutează masiv Observator
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x