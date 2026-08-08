Anamaria Prodan a făcut declarații în premieră despre relația cu tatăl iubitului ei, Ronald Gavril.

Anamaria Pordan a vorbit pentru prima dată despre relația cu tatăl lui Ronald Gavril. Cum se înțelege cu „socrul” său | Captură Instagram

Anamaria Prodan și Ronald Gavril se afișează mai fericiți ca niciodată și vorbesc deschis despre secretele cuplului lor. Deși la început au încercat să își țină povestea departe de ochii curioșilor, cei doi nu se mai feresc să facă declarații despre sentimentele care îi leagă, dar și despre familiile lor.

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Ce a spus Anamaria Prodan despre tatăl lui Ronald Gavril

Invitați recent în cadrul unui podcast, Anamaria Prodan și Ronald Gavril au vorbit despre familia boxerului, dezvăluind ce lucru are impresara în comun cu „socrul” ei.

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„Tatăl lui, ca să vezi, e tot Săgetător ca mine. Și știi ce mi-a zis Ron? <<Eu nu sunt impresionat când te enervezi tu, când ești rea>>”, a spus Anamaria Prodan, potrivit Revista Viva.

Ronald Gavril a confirmat spusele partenerei sale, explicând că este obișnuit cu un astfel de temperament puternic. Boxerul se declară extrem de mândru de părintele său, despre care povestește că duce o viață activă în județul Bacău.

„Am avut și norocul ăsta, că tata e la fel. Și atunci am înțeles perfect. Sunt cel mai mândru de tata. Are 73 de ani. De câteva luni și-a cumpărat și o mașină. Toată viața lui a fost șofer, dar după 50 de ani, la 55, cred că n-a mai condus. Și acum, de câteva luni, să-și cumpere omul, la 73 de ani, o mașină, să vină cu mașina la piață, la Bacău”, a adăugat campionul.

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Anamaria Prodan a dezvăluit cu admirație detalii despre rutina zilnică a „socrului” său.

„Știi cum e socrul meu? Merge pe bicicletă de o viață. Se duce de acasă, de la el, la fermă pe bicicletă. Are doi-trei kilometri în fiecare zi. Își cară totul pe bicicletă, e forță”, a mai dezvăluit impresara, citată de sursa menționată mai sus.

Ronald Gavril a mai menționat că provine dintr-o familie numeroasă, cu patru băieți și o fată, sora lui fiind singura care a rămas aproape de casă.

Ce nu ar ierta niciodată Anamaria Prodan și Ronald Gavril în relație

Întrebați de principiile pe care se bazează relația lor, dar și peste ce nu ar putea să treacă niciodată, Anamaria Prodan și Ronald Gavril au răspuns că respectul este cel mai important.

„Dacă n-ar fi respect... Noi am discutat foarte mult că Ron, chiar dacă este mai mic decât mine, e foarte matur. Viața l-a maturizat foarte tare pe el. Și cred că respectul, de multe ori, e mai presus decât îndrăgosteala aia, așa, de început”, a spus Anamaria Prodan, care a fost aprobată de iubitul ei, potrivit Revista Viva.

Amândoi au fost fermi în privința infidelității, precizând că nu ar ierta niciodată o astfel de trădare.