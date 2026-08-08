Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Paula Chirilă, declarația de dragoste care îți taie răsuflarea! Ce i-a transmis logodnicului ei: „Locul meu preferat ești tu”

Paula Chirilă, declarația de dragoste care îți taie răsuflarea! Ce i-a transmis logodnicului ei: „Locul meu preferat ești tu”

Paula Chirilă i-a făcut o declarație de dragoste superbă iubitului său. Iată ce i-a transmis actrița!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 08 August 2026, 09:27 | Actualizat Sambata, 08 August 2026, 10:27
Galerie
Paula Chirilă, declarația de dragoste care îți taie răsuflarea! Ce i-a transmis logodnicului ei: „Locul meu preferat ești tu” | Captură Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Paula Chirilă și-a găsi fericirea în brațele lui Dan Giuvelic, care, între timp, i-a devenit și logodnic. Între ei este o diferență de vârstă de 15 ani, dar asta nu îi împiedică să trăiască o poveste de dragoste superbă.

În ultima perioadă, actrița a ales să împărtășească mai des momente din viața personală, așa cum s-a întâmplat și acum, când a postat o serie de fotografii din vacanța în Grecia. În dreptul imaginilor în care apare alături de bărbatul care o face fericită, Paula Chirilă a făcut o declarație de dragoste superbă.

Citește și: Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie, după divorțul de fostul soț. Cum arată inelul de logodnă. Ce a dezvăluit actrița

Ce declarație superbă i-a făcut Paula Chirilă iubitului său

Articolul continuă după reclamă

Paula Chirilă este o femeie fericită și îndrăgostită și nu ezită să le arate și fanilor acest lucru. Actrița a plecat într-o vacanță în Grecia alături de iubitul său, iar imaginile postate pe rețelele de socializare au fost însoțite de o declarație de dragoste pentru cel care a cerut-o în căsătorie.

„Am călătorit până în Grecia să văd mări albastre și apusuri fără sfârșit, dar am înțeles acolo, în brațele tale, ceva mult mai simplu: locul meu preferat ești tu. Și nici nu contează unde suntem, lângă tine mă simt acasă, în siguranță, exact unde trebuie să fiu...”, a scris actrița pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În ultima perioadă, Paula Chirilă a ales să împărtășească mai des momente din viața personală, iar această postare este una dintre cele mai romantice de până acum.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și viitorul soț. Totul s-a aflat la "Furnicuțele"

Cum a fost cerută în căsătorie Paula Chirilă

Paula Chirilă și Dan formează un cuplu de ceva timp, iar bărbatul a decis să facă marele pas și să o ceară în căsătorie. După ce a găsit inelul potrivit, iubitul actriței a început să pună la punct toate detaliile pentru momentul special. A vrut ca cererea să fie una cât se poate de romantică.

„Am început să caut inelul. Știam cam ce-i place, dar nu găseam. Am căutat vreo două luni, mergeam pe la toate magazinele astea de specialitate. Într-un final am fost împreună la Pitești, acolo l-am găsit. Am luat inelul, după care m-am gândit cum să fac. Am căutat o cameră de hotel, șampanie, flori”, a declarat iubitul Paulei Chirilă, Dan la Furnicuțele.

Actrița spune că nu a bănuit nimic. Când a intrat în cameră, a crezut inițial că este vorba despre o simplă ocazie specială.

+7
Mai multe fotografii

„Când intru în cameră, văd totul aranjat. Văd șampanie, m-am gândit că sărbătorim ceva. Văd o scrisoare... Scrie mult și frumos. La final, scria ceva cu: <<Vezi că florile o să-ți transmită un mesaj>>. Am început să mă uit și n-am văzut nimic. Când să pun buchetul înapoi în vază, a strălucit acesta (n.r. inelul)”, a mărturisit Paula Chirilă, citată de Spynews.

Bianca Pop de la Insula Iubirii a dat cărțile pe față. Motivul pentru care s-a despărțit de George, tatăl copilului ei... Anamaria Pordan a vorbit pentru prima dată despre relația cu tatăl lui Ronald Gavril. Cum se înțelege cu „socrul” său...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce nu mănâncă niciodată David Popovici, pentru a se menţine într-o formă fizică perfectă Ce nu mănâncă niciodată David Popovici, pentru a se menţine într-o formă fizică perfectă
Observatornews.ro Industria care are nevoie disperată de angajaţi tineri. Nu ai nevoie de facultate pentru salarii cu şase cifre Industria care are nevoie disperată de angajaţi tineri. Nu ai nevoie de facultate pentru salarii cu şase cifre
Antena 3 Poliţia şi radarele ar putea să nu mai fie raportate pe Waze. Decizia Curţii de Justiție a Uniunii Europene care i-ar afecta pe şoferi Poliţia şi radarele ar putea să nu mai fie raportate pe Waze. Decizia Curţii de Justiție a Uniunii Europene care i-ar afecta pe şoferi
SpyNews Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul. Cum arată acum prezentatoarea TV Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul. Cum arată acum prezentatoarea TV
Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
Citește și
Anamaria Pordan a vorbit pentru prima dată despre relația cu tatăl lui Ronald Gavril. Cum se înțelege cu „socrul” său
Anamaria Pordan a vorbit pentru prima dată despre relația cu tatăl lui Ronald Gavril. Cum se înțelege cu...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Bianca Pop de la Insula Iubirii a dat cărțile pe față. Motivul pentru care s-a despărțit de George, tatăl copilului ei
Bianca Pop de la Insula Iubirii a dat cărțile pe față. Motivul pentru care s-a despărțit de George, tatăl...
Cât de mult a crescut Berat Rüzgar Özkan, micuțul din Moștenirea. Cum arată astăzi
Cât de mult a crescut Berat Rüzgar Özkan, micuțul din Moștenirea. Cum arată astăzi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul. Cum arată acum prezentatoarea TV
Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul. Cum arată acum prezentatoarea TV Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un moldovean care muncea în Italia doar de o zi a fost lăsat să moară pe şantier de 6 români. Aceștia riscă acum închisoarea
Un moldovean care muncea în Italia doar de o zi a fost lăsat să moară pe şantier de 6 români. Aceștia riscă... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Vom avea apă după program: curge în ianuarie și februarie, se oprește din august până în noiembrie
Vom avea apă după program: curge în ianuarie și februarie, se oprește din august până în noiembrie Jurnalul
Connect-R, despre relația cu Misha după divorț: „Nu putea să aibă o mamă mai bună!”
Connect-R, despre relația cu Misha după divorț: „Nu putea să aibă o mamă mai bună!” Kudika
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL Redactia.ro
Meseriile fără studii, plătite cu 250.000 € pe an. Riscurile sunt uriașe, însă companiile recrutează masiv
Meseriile fără studii, plătite cu 250.000 € pe an. Riscurile sunt uriașe, însă companiile recrutează masiv Observator
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x