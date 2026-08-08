Paula Chirilă i-a făcut o declarație de dragoste superbă iubitului său. Iată ce i-a transmis actrița!

Paula Chirilă, declarația de dragoste care îți taie răsuflarea! Ce i-a transmis logodnicului ei: „Locul meu preferat ești tu” | Captură Instagram

Paula Chirilă și-a găsi fericirea în brațele lui Dan Giuvelic, care, între timp, i-a devenit și logodnic. Între ei este o diferență de vârstă de 15 ani, dar asta nu îi împiedică să trăiască o poveste de dragoste superbă.

În ultima perioadă, actrița a ales să împărtășească mai des momente din viața personală, așa cum s-a întâmplat și acum, când a postat o serie de fotografii din vacanța în Grecia. În dreptul imaginilor în care apare alături de bărbatul care o face fericită, Paula Chirilă a făcut o declarație de dragoste superbă.

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Ce declarație superbă i-a făcut Paula Chirilă iubitului său

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Paula Chirilă este o femeie fericită și îndrăgostită și nu ezită să le arate și fanilor acest lucru. Actrița a plecat într-o vacanță în Grecia alături de iubitul său, iar imaginile postate pe rețelele de socializare au fost însoțite de o declarație de dragoste pentru cel care a cerut-o în căsătorie.

„Am călătorit până în Grecia să văd mări albastre și apusuri fără sfârșit, dar am înțeles acolo, în brațele tale, ceva mult mai simplu: locul meu preferat ești tu. Și nici nu contează unde suntem, lângă tine mă simt acasă, în siguranță, exact unde trebuie să fiu...”, a scris actrița pe Instagram.

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În ultima perioadă, Paula Chirilă a ales să împărtășească mai des momente din viața personală, iar această postare este una dintre cele mai romantice de până acum.

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Cum a fost cerută în căsătorie Paula Chirilă

Paula Chirilă și Dan formează un cuplu de ceva timp, iar bărbatul a decis să facă marele pas și să o ceară în căsătorie. După ce a găsit inelul potrivit, iubitul actriței a început să pună la punct toate detaliile pentru momentul special. A vrut ca cererea să fie una cât se poate de romantică.

„Am început să caut inelul. Știam cam ce-i place, dar nu găseam. Am căutat vreo două luni, mergeam pe la toate magazinele astea de specialitate. Într-un final am fost împreună la Pitești, acolo l-am găsit. Am luat inelul, după care m-am gândit cum să fac. Am căutat o cameră de hotel, șampanie, flori”, a declarat iubitul Paulei Chirilă, Dan la Furnicuțele.

Actrița spune că nu a bănuit nimic. Când a intrat în cameră, a crezut inițial că este vorba despre o simplă ocazie specială.

„Când intru în cameră, văd totul aranjat. Văd șampanie, m-am gândit că sărbătorim ceva. Văd o scrisoare... Scrie mult și frumos. La final, scria ceva cu: <<Vezi că florile o să-ți transmită un mesaj>>. Am început să mă uit și n-am văzut nimic. Când să pun buchetul înapoi în vază, a strălucit acesta (n.r. inelul)”, a mărturisit Paula Chirilă, citată de Spynews.