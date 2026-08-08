O româncă s-a dus la cameră de gardă a unui spital din Statele Unite ale Americii, însă nu i-a venit să creadă când a văzut ce sumă colosală are de plată, la final. A pozat totul și a arătat dovada.

Este deja cunoscut faptul că în Statele Unite ale Americii costurile din sistemul medical pot atinge sume uriașe. De acest lucru s-a convins și o româncă, la scurt timp după ce a fost nevoită să meargă la camera de gardă. La final, nu i-a venit să creadă când a văzut cât are de plată. A pozat totul și a arătat dovada, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Ce sumă colosală avut de plată o româncă, după ce a fost la camera de gardă a unui spital din Statele Unite ale Americii

O româncă din Statele Unite ale Americii a a stârnit numeroase reacții în mediul online atunci când a dezvăluit cât a fost nevoită să plătească, după ce a avut nevoie să meargă la camera de gardă a unui spital american pentru o problemă minoră. La final, toata experiența s-a terminat cu o factură colosală. Întreaga întâmplare a fost dezvăluită în cadrul unui clip video publicat pe TikTok.

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„Dacă vă așteptați să vin cu vreo sumă de aia nebună, exact așa va fi. Nu țin neapărat să dau foarte multe detalii de ce am fost, pentru că nu ăsta este subiectul videoului, dar, în orice caz, nu a fost nimic grav și este totul în regulă”, a povestit tânăra, explicând că nu a fost nimic grav.

„Fabulosul total a fost 16. 743 de dolari. Dar, bineînțeles, am și asigurare medicală, că nu mi-aș fi dorit să plătesc toată suma asta. În final, după asigurare, eu am plătit 2.046 de dolari”, a mărturisit românca, după experiența trăită la camera de gardă a unui spital american.

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Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au comentat și părerile au fost împărțite, a informat adevarul.ro.

„Depinde de asigurare 💯 si planul care il ai si mai depinde si de statul in care locuiesti”, „eu nu am platit nimic...am o asigurare bună plus am un angajator foarte bun”, „Putin, eu am platit 70000 pentru operatie minuscula la o mâna, o ora operatia, am fost operat si externat”, „infarct, salvare, 3 stenturi, 5 zile spital, șpagă 0 ...asigurare de salariat ...e fain in Românica”, iată doar o parte din numeroasele reacții ce au urmat.