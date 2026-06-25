Mireasa, sezon 13. Alexandru a „explodat” de nervi în scandalul cu Daniel și Simona Gherghe a intervenit! Ce a urmat

În ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, un scandal s-a iscat între Daniel și Alexandru și partenerul Giuliei a avut o reacție exagerată, ce i-a atras un avertisment.

Lucrurile au scăpat de sub control în ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, căci un conflict uriaș s-a iscat între Alexandru și Daniel, iar ulterior a intervenit și Darius. Simona Gherghe a fost chiar nevoită să aplice o sancțiune. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat.

Alexandru a „explodat” de nervi în scandalul cu Daniel și Simona Gherghe a intervenit! Ce a urmat, în ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa

În ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au fost difuzate imagini cu cearta dintre Alexandru și Daniel. Tensiunile dintre cei doi au apărut și s-au amplificat în ultimele zile și pe fondul supărărilor avute de Alexandru, după ce iubita lui a pierdut sarcina.

Totuși, Daniel nu a ratat ocazia să intre în discuții aprinse cu Alexandru și nici acesta din urmă nu s-a lăsat mai prejos cu reproșurile, așa că ceea ce inițial era doar un schimb acid de replici s-a transformat într-un scandal de proporții.

La un moment dat, Alexandru a „explodat” de nervi și nu și-a mai înfrânat vorbele, iar Daniel parcă a pus și mai multe paie pe foc. Fostul iubit al Claudiei i-a reproșat acestuia faptul că nu a fost pe deplin sincer în cele declarate, mai ales când a vorbit despre prietena lui. La conflict a luat parte și Darius, care a intervenit ca să îl intimideze pe Daniel.

Pentru atitudinea de care a dat dovadă, Alexandru a primit un avertisment din partea Simonei Gherghe, care a intervenit astfel pentru a evidenția faptul că jignirile nu își au rosul în casa Mireasa.

„Daniel, nu este nu! Dacă cineva nu vrea să discute cu tine, atunci nu te mai duce după el”, a ținut să explice Simona Gherghe.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.