Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Alexandru a „explodat” de nervi în scandalul cu Daniel și Simona Gherghe a intervenit! Ce a urmat

Mireasa, sezon 13. Alexandru a „explodat” de nervi în scandalul cu Daniel și Simona Gherghe a intervenit! Ce a urmat

În ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, un scandal s-a iscat între Daniel și Alexandru și partenerul Giuliei a avut o reacție exagerată, ce i-a atras un avertisment.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Iunie 2026, 13:40 | Actualizat Joi, 25 Iunie 2026, 14:45
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Lucrurile au scăpat de sub control în ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, căci un conflict uriaș s-a iscat între Alexandru și Daniel, iar ulterior a intervenit și Darius. Simona Gherghe a fost chiar nevoită să aplice o sancțiune. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat.

Alexandru a „explodat” de nervi în scandalul cu Daniel și Simona Gherghe a intervenit! Ce a urmat, în ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa

În ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au fost difuzate imagini cu cearta dintre Alexandru și Daniel. Tensiunile dintre cei doi au apărut și s-au amplificat în ultimele zile și pe fondul supărărilor avute de Alexandru, după ce iubita lui a pierdut sarcina.

Totuși, Daniel nu a ratat ocazia să intre în discuții aprinse cu Alexandru și nici acesta din urmă nu s-a lăsat mai prejos cu reproșurile, așa că ceea ce inițial era doar un schimb acid de replici s-a transformat într-un scandal de proporții.

La un moment dat, Alexandru a „explodat” de nervi și nu și-a mai înfrânat vorbele, iar Daniel parcă a pus și mai multe paie pe foc. Fostul iubit al Claudiei i-a reproșat acestuia faptul că nu a fost pe deplin sincer în cele declarate, mai ales când a vorbit despre prietena lui. La conflict a luat parte și Darius, care a intervenit ca să îl intimideze pe Daniel.

Pentru atitudinea de care a dat dovadă, Alexandru a primit un avertisment din partea Simonei Gherghe, care a intervenit astfel pentru a evidenția faptul că jignirile nu își au rosul în casa Mireasa.

„Daniel, nu este nu! Dacă cineva nu vrea să discute cu tine, atunci nu te mai duce după el”, a ținut să explice Simona Gherghe.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

colaj foto cu alexandru, daniel si darius la mireasa sezonul 13
+4
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

O nouă poveste de iubire scrie un capitol emoționant în Casa Mireasa! Simona Gherghe a anunțat a treia logodnă din sezo...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Când s-a născut, de fapt, Gigi Becali! Milionarul a făcut dezvăluirea uimitoare în ziua în care e sărbătorit Când s-a născut, de fapt, Gigi Becali! Milionarul a făcut dezvăluirea uimitoare în ziua în care e sărbătorit
Observatornews.ro Oferă salarii de 12.000 de lei pe lună, dar nu găsesc angajaţi. Domeniul are nevoie disperată de oameni Oferă salarii de 12.000 de lei pe lună, dar nu găsesc angajaţi. Domeniul are nevoie disperată de oameni
Antena 3 Orașul din care toți cei 20.000 de oameni au fugit într-o noapte, acum 15 ani. Mobila încă este în case, iar mesele, puse pentru cină Orașul din care toți cei 20.000 de oameni au fugit într-o noapte, acum 15 ani. Mobila încă este în case, iar mesele, puse pentru cină
Comentarii


Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Citește și
O nouă poveste de iubire scrie un capitol emoționant în Casa Mireasa! Simona Gherghe a anunțat a treia logodnă din sezonul 13
O nouă poveste de iubire scrie un capitol emoționant în Casa Mireasa! Simona Gherghe a anunțat a treia logodnă...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Alexandru a ajuns la limită și a cedat! Ce se întâmplă cu el și ce a anunțat că vrea să facă
Mireasa, sezon 13. Alexandru a ajuns la limită și a cedat! Ce se întâmplă cu el și ce a anunțat că vrea să...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD! Este luat în calcul și Alexandru Rogobete!
Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD! Este luat în calcul și Alexandru Rogobete! BZI
Liderul AUR, atacat de propria „galerie”: „Ai lăsat pe capul românilor useriștii și pe Bolojan”
Liderul AUR, atacat de propria „galerie”: „Ai lăsat pe capul românilor useriștii și pe Bolojan” Jurnalul
Cornel Luchian, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a fost în comă: Singurul lucru care mă ține aici sunt copiii
Cornel Luchian, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a fost în comă: Singurul lucru care mă ține... Kudika
Rugaciunea pe care orice elev sa o rosteasca inainte de Evaluarea Nationala la Matematica. E grabic ajutatoare
Rugaciunea pe care orice elev sa o rosteasca inainte de Evaluarea Nationala la Matematica. E grabic ajutatoare Redactia.ro
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere Observator
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x