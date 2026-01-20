Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Amalia a primit o scrisoare emoționantă, după ce și-a dezvăluit povestea de viață. De ce a plâns

În ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Amalia a primit un buchet de flori, un pluș și o scrisoare extrem de emoționantă, la scurt timp după ce i-a mișcat pe toți cu povestea ei de viață.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 20 Ianuarie 2026, 10:52 | Actualizat Marti, 20 Ianuarie 2026, 13:44

În ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Amalia a avut ocazia să se prezinte și povestea ei de viață a fost una atât de emoționantă încât lacrimi au apărut în ochii concurenților. Tânăra nu a ezitat să dezvăluie prin ce situații greu de imaginat a trecut, în dorința ei de a-și căuta dragostea. Ulteior, la emisiunea Mireasa. Capriciile iubirii, tânăra a primit o scrisoare complet neașteptată, ce i-a adus multe lacrimi de emoție.

Amalia a primit flori și o scrisoare emoționantă, după ce și-a dezvăluit povestea de viață. Cine i-a scris și ce i-a transmis

Una dintre concurentele care a decis să participe la emisiunea Mireasa: Meciul iubirii este Amalia. Tânăra are 27 de ani, este din Buzău, este în zodia Taur, se consideră un creștin ortodox practicant și crede că iubirea chiar este un meci pentru care trebuie să lupți. Așa a făcut și ea, în relațiile pe care le-a avut, chiar dacă acestea au fost unele toxice, ce i-au adus multe suferințe și care, la un moment dau, i-au declanșat inclusiv o boală dureroasă: epilepsie. Concurenții i-au ascultat cu multă emoție povestea tulburătoare de viață și unii abia dacă și-au putut ascunde lacrimile.

Ulterior, la emisiunea Mireasa. Capriciile iubirii, tânăra a primit note din partea băieților și astfel s-a aflat ce impresie a lăsat prezentarea tinerei.

Tot în aceeași ediție, Amalia a primit un buchet de flori, un plus și o scrisoare ce i-a adus zeci de lacrimi de emoție:

„Iubita noastră frumoasă, nu îți poți imagina câtă bucurie și emoție ne-ai adus în suflete când am văzut că ai ieșit mireasa săptămânii. Toată familia este mândră de tine, te rugăm să rămâi demnă și să nu uiți că meriți să te pui pe primul loc. În fiecare zi te privim și ne emoționăm la cât de frumoasă ești sufletește, cât de puternică și cât de demnă ai devenit. Ne faci cinste și ne umpli inimile de mândrie. Chiar dacă suntem departe să știi că suntem alături de tine cu gândul, cu rugăciunea și cu toată dragostea noastră. Te iubim enorm și suntem nespus de mândri că ești a noastră”, au fost frumoasele cuvinte transmise de familia Amaliei, în ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

colaj foto cu amalia la capriciile iubirii
+2
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

x