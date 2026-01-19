Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Amalia, poveste dureroasă de viață! Prin ce situații de neimaginat a trecut. Concurenții, lacrimi de emoție

Mireasa, sezon 13. Amalia, poveste dureroasă de viață! Prin ce situații de neimaginat a trecut. Concurenții, lacrimi de emoție

În ediția de luni, 19 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Amalia și-a dezvăluit emoționanta poveste de viață. La final, concurenții au avut lacrimi în ochi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 15:51 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 16:50

În ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii am putut să descoperim povestea de viață a Amaliei. Tânăra a făcut dezvăluiri atât de emoționante încât a iscat lacrimi în ochii celorlalți concurenți.

Descoperă cine este Amalia de la Mireasa, câți ani are, cu ce se ocupă și prin ce situații de neimaginat a trecut tânăra, de-a lungul timpului.

Amalia, poveste dureroasă de viață! Prin ce situații de neimaginat a trecut și ce a povestit, în ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Una dintre concurentele care a decis să participa la emisiunea Mireasa: Meciul iubirii este Amalia. Tânăra are 27 de ani, este din Buzău, este în zodia Taur, se consideră un creștin ortodox practicant și crede că iubirea chiar este un meci pentru care trebuie să lupți.

„Mă ocup cu verificarea bijuteriilor, am început să lucrez de la vârsta de 18 ani, de când am terminat liceul. Primul job a fost într-un magazin de haine, și de firmă, și normale, dar și de încălțăminte. Apoi am lucrat la o firmă de gaze și electric. Apoi am ales să plec în străinătate pentru a scăpa de o relație”, a zis tânăra, care a recunoscut că a avut un trecut amoros extrem de tumultos și dureros.

„La vârsta de 16 ani am început o relație cu un băiat de etnie rromă, la început totul a fost foarte frumos, am fost prima fată pe care el a adus-o acasă și a prezentat-o părinților, până la un moment dat când a început să vrea bani, foarte mulți bani, a început să facă toate lucrurile de care era capabil pentru bani. A fost și violent pentru mine din cauza banilor, dădea vina pe mine că nu îi mai ajung banii. Am ales să mă despart de el, nu a acceptata, a venit după mine acasă. Am acceptat să mă împac, am zis că se va schimba, dar nu s-a adeverit. A dat și în mine, am fugit în Anglia să scap de el. Acolo, în Anglia, am dat de el, era cu o altă fată. De frică m-am împăcat cu el acolo, deși știam că e cu altcineva. Am ales să mă întorc acasă, m-am decis și am decis să mă duc în Anglia când am auzit că vine acasă. Nu puteam ieși din relație decât în acest fel. Erau amenințări cu pistol, cuțit, telescop, că mă omoară, m-a agresat fizic, am avut trei oridne de restricție, toate încălcate. Este un om simplu, muncitor, doar că are unele probleme cu consumul. Atunci nu mai este ok. Următorul iubit a fost o ambiție, să îi arăt că pot să am pe altcineva. Relația a ținut undeva la 3 ani, am plecat în Germania împreună să strângem bani de acasă. A avut un accident de familie, tatăl lui a decedat, ne-am întors în România de urgență, am rămas alături de mama lui. Am rămas cam un an și jumătate toți într-o garsonieră. Am început să îi spun că e cazul să ne mutăm, că avem și noi nevoie de intimitate. Nu a fost de acord, nu mai vedea decât pe mama lui, nu mai existam în acea relație. Îmi impunea lucruri, era zgârcit cu banii. De asta nu voia să mergem în chirie, având în vedere că acolo stăteam gratis. Și la magazin, îmi impunea anumite chestii de mâncare chiar. Nu mă susținea, zicea că nu sunt în stare de nimic. El încă avea o minte de copil, el știa doar de ieșit cu băieții afară și jucat pe calculator. Am luat o pauză după aceea, am început să vorbesc cu fostul meu iubit, el stând în același bloc. Era un băiat foarte vagabond, era când cu una, când cu alta, dar am zis să îi dau o șansă. Mi-a zis că trebuie să plece în Germania, mi s-a părut ciudat. Am aflat că avea pe altcineva în Germania. Am găsit poze cu ea, el nu se afișa cu ea, dar ea avea poze. A venit acasă la un timp, eu am avut altă relație cu cineva care după o lună m-a cerut. De rușine am acceptat, dar după 5 zile după ce m-a cerut ne-am despărțit, că am aflat că era consumator. Îmi doresc mult familie, copil, dar nu am găsit încă persoana potrivită”, a fost confesiunea tinerei,

Un moment cu adevărat emoționant a fost când ea a spus că s-a ales cu diagnosticul de epilepsie, după numeroasele situații extrem de dureroase pe care le-a trăit de-a lungul timpului. Toate aceste confesiuni au stârnit lacrimi în ochii concurenților.

Ca în fiecare sezon Mireasa, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

colaj foto cu amalia de la mireasa sezonul 13

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.

Mireasa, sezon 13. Ben a dat cărțile pe față și a zis adevărul despre perioada în care a făcut conținut pentru adulți. C...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca
Observatornews.ro Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el
Antena 3 O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
Citește și
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 16 ianuarie 2026
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 16...
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Task-ul alinierii. Fetele s-au așezat în spatele băiatului preferat. Ce alegeri s-au făcut
Mireasa, sezon 13. Task-ul alinierii. Fetele s-au așezat în spatele băiatului preferat. Ce alegeri s-au făcut
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său coleg de platou
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia” Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos HelloTaste.ro
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor continuă să crească
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor... BZI
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani Jurnalul
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x