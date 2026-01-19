Mireasa, sezon 13. Amalia, poveste dureroasă de viață! Prin ce situații de neimaginat a trecut. Concurenții, lacrimi de emoție

În ediția de luni, 19 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Amalia și-a dezvăluit emoționanta poveste de viață. La final, concurenții au avut lacrimi în ochi.

Una dintre concurentele care a decis să participa la emisiunea Mireasa: Meciul iubirii este Amalia. Tânăra are 27 de ani, este din Buzău, este în zodia Taur, se consideră un creștin ortodox practicant și crede că iubirea chiar este un meci pentru care trebuie să lupți.

„Mă ocup cu verificarea bijuteriilor, am început să lucrez de la vârsta de 18 ani, de când am terminat liceul. Primul job a fost într-un magazin de haine, și de firmă, și normale, dar și de încălțăminte. Apoi am lucrat la o firmă de gaze și electric. Apoi am ales să plec în străinătate pentru a scăpa de o relație”, a zis tânăra, care a recunoscut că a avut un trecut amoros extrem de tumultos și dureros.

„La vârsta de 16 ani am început o relație cu un băiat de etnie rromă, la început totul a fost foarte frumos, am fost prima fată pe care el a adus-o acasă și a prezentat-o părinților, până la un moment dat când a început să vrea bani, foarte mulți bani, a început să facă toate lucrurile de care era capabil pentru bani. A fost și violent pentru mine din cauza banilor, dădea vina pe mine că nu îi mai ajung banii. Am ales să mă despart de el, nu a acceptata, a venit după mine acasă. Am acceptat să mă împac, am zis că se va schimba, dar nu s-a adeverit. A dat și în mine, am fugit în Anglia să scap de el. Acolo, în Anglia, am dat de el, era cu o altă fată. De frică m-am împăcat cu el acolo, deși știam că e cu altcineva. Am ales să mă întorc acasă, m-am decis și am decis să mă duc în Anglia când am auzit că vine acasă. Nu puteam ieși din relație decât în acest fel. Erau amenințări cu pistol, cuțit, telescop, că mă omoară, m-a agresat fizic, am avut trei oridne de restricție, toate încălcate. Este un om simplu, muncitor, doar că are unele probleme cu consumul. Atunci nu mai este ok. Următorul iubit a fost o ambiție, să îi arăt că pot să am pe altcineva. Relația a ținut undeva la 3 ani, am plecat în Germania împreună să strângem bani de acasă. A avut un accident de familie, tatăl lui a decedat, ne-am întors în România de urgență, am rămas alături de mama lui. Am rămas cam un an și jumătate toți într-o garsonieră. Am început să îi spun că e cazul să ne mutăm, că avem și noi nevoie de intimitate. Nu a fost de acord, nu mai vedea decât pe mama lui, nu mai existam în acea relație. Îmi impunea lucruri, era zgârcit cu banii. De asta nu voia să mergem în chirie, având în vedere că acolo stăteam gratis. Și la magazin, îmi impunea anumite chestii de mâncare chiar. Nu mă susținea, zicea că nu sunt în stare de nimic. El încă avea o minte de copil, el știa doar de ieșit cu băieții afară și jucat pe calculator. Am luat o pauză după aceea, am început să vorbesc cu fostul meu iubit, el stând în același bloc. Era un băiat foarte vagabond, era când cu una, când cu alta, dar am zis să îi dau o șansă. Mi-a zis că trebuie să plece în Germania, mi s-a părut ciudat. Am aflat că avea pe altcineva în Germania. Am găsit poze cu ea, el nu se afișa cu ea, dar ea avea poze. A venit acasă la un timp, eu am avut altă relație cu cineva care după o lună m-a cerut. De rușine am acceptat, dar după 5 zile după ce m-a cerut ne-am despărțit, că am aflat că era consumator. Îmi doresc mult familie, copil, dar nu am găsit încă persoana potrivită”, a fost confesiunea tinerei,

Un moment cu adevărat emoționant a fost când ea a spus că s-a ales cu diagnosticul de epilepsie, după numeroasele situații extrem de dureroase pe care le-a trăit de-a lungul timpului. Toate aceste confesiuni au stârnit lacrimi în ochii concurenților.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.