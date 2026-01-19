Mireasa, sezon 13. Ben a dat cărțile pe față și a zis adevărul despre perioada în care a făcut conținut pentru adulți. Ce a zis

Ben i-a povestit lui Dorian despre experiența sa din perioada în care a făcut conținut pentru adulți! Ce s-a aflat, în ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubiiri.

Vineri, pe 16 ianuarie 2026, Ben nu s-a ferit să dezvăluie faptul că a făcut videochat și a avut cont pe o celebră platformă dedicată conțintului pentru adulți, unde fanii plătesc pentru poze sau filmări. Așa cum era de așteptat, această dezvăluire complet neașteptată nu a trecut cu vederea, ba chiar a stârnit anumite reacții.

Ulterior, Ben a făcut noi confesiuni pentru Dorian, iar camerele de filmat au surprins. Descoperă ce a mai povestit concurentul despre acest subiect la Mireasa: Meciul iubirii.

Ben a dat cărțile pe față și a zis adevărul despre perioada în care a făcut conținut pentru adulți. Ce a zis în ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Vă reamintim faptul că vineri, Ben făcea o confesiune complet neașteptată pentru colegii săi din casa Mireasa: Meciul iubirii.

„Eu m-am ocupat de chestia asta în trecut. Filmam dezbrăcat. Eram colaborator pentru partenera care nu avea partener. Eu am vrut să văd și partea din spatele persoanelor care sunt judecate. Pentru mine chestia asta nu e ieșită din comun. Dacă vorbim de partea de bani, chiar se fac. Nu am continuat că nu vreau să amestec viața de acasă cu viața de la muncă. Erau unele care mă întrebau dacă vreau o relație după o noapte de colaborare”, a spus concurentul.

Se pare că reacțiile nu au întârziat să apară, iar camerele de filmat au surrpins chiar și o discuție avută între Ben și Dorian, ce a scos la iveală noi detalii:

„Nu știu dacă mai pot să țin în mine chestia asta. Inițial voiam să vorbesc cu mama. Chestia e că la început, când am venit în casa asta, toată lumea era bună cu toată lumea. Eu dacă am făcut parte din mai multe categorii de oameni eu am văzut că unii oameni își ascund adevărata lor față. La început îți arată la început că sunt buni, apoi le vezi adevărata lor față. Bun, asta s-a întâmplat cu mine aici. Sper să nu iei și tu personal chestia asta, dar vreau să am cu tine discuția asta. Am văzut când ai zis că ar fi fost bine să vin. Eu sunt o fire foarte răzbunătoare, când aud că nu mă cunoști și vorbești să mă iei la mișto. La mine chestia asta a început când eu am rămas pe hol și am auzit lucruri despre mine la voi. Când s-a început discuția de pe canapea, când am fost luat la mișto pentru chestia cu bucătarul, am fost luat la mișto de Alan că nu știu cuvântul ăla. Ceea ce foarte multă lume a ignorat e faptul că eu în viața mea am avut o relație de doi ani, până la 18 ani, alta de 3 și alta de 3, de la 21 de ani la 24. Când să fi avut eu timp de videochat?! Și am să spun de ce am făcut toate chestiile astea față de voi”.

„Sunt poze, băi frate. Deci ai o justificare?”, a zis Dorian.

„Într-adevăr, am avut șansa de a lucra într-un studio de videochat, pentru că o prietenă mi-a povestit despre câți bani se fac, una alta. Mi-a zis să mă duc în platou o zi, să văd dacă îmi place. Și m-am dus o zi, dar nu s-a prins de mine. Dacă mă regăseam acolo atunci azi nu mai eram aici, nu îmi doream să ajung actor sau model. L-am văzut pe Sebi cum a reacționat față de mine, pe Adrian, pe Alan. Și am zis așa: hai să fac chestia asta. Unii și-au dat seama că mint, că nu aveam cum, că erau aberații”, a mai explicat Ben.

Urmărește clipul video de mai sus ca să afli ce alte informații au mai ieșit la iveală și ce a explicat Ben în ediția din 19 ianaurie 2026 a emisiunii Mireasa.

Ca în fiecare sezon Mireasa, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.