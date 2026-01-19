Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Ben a dat cărțile pe față și a zis adevărul despre perioada în care a făcut conținut pentru adulți. Ce a zis

Mireasa, sezon 13. Ben a dat cărțile pe față și a zis adevărul despre perioada în care a făcut conținut pentru adulți. Ce a zis

Ben i-a povestit lui Dorian despre experiența sa din perioada în care a făcut conținut pentru adulți! Ce s-a aflat, în ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubiiri.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 15:06 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 16:12

Vineri, pe 16 ianuarie 2026, Ben nu s-a ferit să dezvăluie faptul că a făcut videochat și a avut cont pe o celebră platformă dedicată conțintului pentru adulți, unde fanii plătesc pentru poze sau filmări. Așa cum era de așteptat, această dezvăluire complet neașteptată nu a trecut cu vederea, ba chiar a stârnit anumite reacții.

Ulterior, Ben a făcut noi confesiuni pentru Dorian, iar camerele de filmat au surprins. Descoperă ce a mai povestit concurentul despre acest subiect la Mireasa: Meciul iubirii.

Ben a dat cărțile pe față și a zis adevărul despre perioada în care a făcut conținut pentru adulți. Ce a zis în ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Vă reamintim faptul că vineri, Ben făcea o confesiune complet neașteptată pentru colegii săi din casa Mireasa: Meciul iubirii.

„Eu m-am ocupat de chestia asta în trecut. Filmam dezbrăcat. Eram colaborator pentru partenera care nu avea partener. Eu am vrut să văd și partea din spatele persoanelor care sunt judecate. Pentru mine chestia asta nu e ieșită din comun. Dacă vorbim de partea de bani, chiar se fac. Nu am continuat că nu vreau să amestec viața de acasă cu viața de la muncă. Erau unele care mă întrebau dacă vreau o relație după o noapte de colaborare”, a spus concurentul.

Se pare că reacțiile nu au întârziat să apară, iar camerele de filmat au surrpins chiar și o discuție avută între Ben și Dorian, ce a scos la iveală noi detalii:

„Nu știu dacă mai pot să țin în mine chestia asta. Inițial voiam să vorbesc cu mama. Chestia e că la început, când am venit în casa asta, toată lumea era bună cu toată lumea. Eu dacă am făcut parte din mai multe categorii de oameni eu am văzut că unii oameni își ascund adevărata lor față. La început îți arată la început că sunt buni, apoi le vezi adevărata lor față. Bun, asta s-a întâmplat cu mine aici. Sper să nu iei și tu personal chestia asta, dar vreau să am cu tine discuția asta. Am văzut când ai zis că ar fi fost bine să vin. Eu sunt o fire foarte răzbunătoare, când aud că nu mă cunoști și vorbești să mă iei la mișto. La mine chestia asta a început când eu am rămas pe hol și am auzit lucruri despre mine la voi. Când s-a început discuția de pe canapea, când am fost luat la mișto pentru chestia cu bucătarul, am fost luat la mișto de Alan că nu știu cuvântul ăla. Ceea ce foarte multă lume a ignorat e faptul că eu în viața mea am avut o relație de doi ani, până la 18 ani, alta de 3 și alta de 3, de la 21 de ani la 24. Când să fi avut eu timp de videochat?! Și am să spun de ce am făcut toate chestiile astea față de voi”.

„Sunt poze, băi frate. Deci ai o justificare?”, a zis Dorian.

„Într-adevăr, am avut șansa de a lucra într-un studio de videochat, pentru că o prietenă mi-a povestit despre câți bani se fac, una alta. Mi-a zis să mă duc în platou o zi, să văd dacă îmi place. Și m-am dus o zi, dar nu s-a prins de mine. Dacă mă regăseam acolo atunci azi nu mai eram aici, nu îmi doream să ajung actor sau model. L-am văzut pe Sebi cum a reacționat față de mine, pe Adrian, pe Alan. Și am zis așa: hai să fac chestia asta. Unii și-au dat seama că mint, că nu aveam cum, că erau aberații”, a mai explicat Ben.

Urmărește clipul video de mai sus ca să afli ce alte informații au mai ieșit la iveală și ce a explicat Ben în ediția din 19 ianaurie 2026 a emisiunii Mireasa.

Ca în fiecare sezon Mireasa, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

colaj foto cu ben si dorian la mireasa sezonul 13
+3
Mai multe fotografii

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au împlinit o lună de căsnicie. Cum și-a surprins tânărul soția... Mireasa, sezon 13. Amalia, poveste dureroasă de viață! Prin ce situații de neimaginat a trecut. Concurenții, lacrimi de ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca
Observatornews.ro Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el
Antena 3 O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
Citește și
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 16 ianuarie 2026
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 16...
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Task-ul alinierii. Fetele s-au așezat în spatele băiatului preferat. Ce alegeri s-au făcut
Mireasa, sezon 13. Task-ul alinierii. Fetele s-au așezat în spatele băiatului preferat. Ce alegeri s-au făcut
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său coleg de platou
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia” Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos HelloTaste.ro
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor continuă să crească
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor... BZI
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani Jurnalul
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x