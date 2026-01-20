Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Ben a recunoscut că a mințit despre trecutul său și i-a testat pe băieți. Aceștia nu au reacționat bine

În ediția din 19 ianaurie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, noi informații a ieșit la iveală despre Ben. Acesta a recunoscut că a mințit când a zis că a activat în industria pentru adulți, iar băieții din casă nu au reacționat deloc bine.

Publicat: Marti, 20 Ianuarie 2026, 12:59 | Actualizat Marti, 20 Ianuarie 2026, 14:08

Ben de la Mireasa: Meciul iubirii i-a luat pe toți prin surprindere atunci când a dezvăluit faptul că a lucrat în industria pentru adulți. Totuși, ulterior, se pare că tânărul și-a schimbat declarația și a zis că totul a fost o minciună ca să îi testeze, de fapt, pe băieții din casă.

Descoperă ce reacții au avut concurenții și ce a urmat, în ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Ben a recunoscut că a mințit despre trecutul său și i-a testat pe băieți. Aceștia nu au reacționat bine. Ce a urmat în ediția din 19 ianuarie 2026

Ben a convocat băieții din casă după o discuție avută cu Dorian în privat. Tânărul a dorit să spună ce regrete are după toată povestea inventată cu presupusa lui activitate în domeniul industriei pentru adulți.

„În urma discuției pe care vreau să o țin astăzi nu am pretenția să fiu iertat de nimeni, chiar dacă știu că există posibilitatea de 100% să fiu eliminat din această emisiune pentru ceea ce am făcut. Am continuat cu o poveste care nu a fost reală, am farsat cu chestia asta pentru că m-am enervat fiindcă s-au auzit prea multe lucruri despre numele meu în casă, am luat lucrurile astea prea personal și am vrut să văd dacă în continuare vin cu o chestie de genul ăsta, dacă în continuare se va face treaba asta cu vorbitul, având în vedere că eu am venit cu povestea asta inventată la voi, ca să văd dacă în continuare aveți de gând să mă discutați, să vorbiți despre mine în lipsa mea”, a fost confesiunea făcută de concurent.

„Adică ai vrut să ne pui la încercare, cum ar veni. Ai zis că a fost o poveste ca să te joci cu minție noastre”, a zis unul dintre concurenți.

„Am mințit publicul, telespectatorii și pe voi”, a recunoscut Ben.

„Ai și zis că mama te-a învățat să minți ca să vezi adevăratele intenții ale celor din jur”, a mai completat un alt concurent.

Ulterior, tinerii au stat de vorbă ca să încerce să își dea seama care sunt adevăratele intenții ale lui Ben. Descoperă mai multe detalii urmărind imaginile de la Mireasa. Capriciile iubirii, ediția din 19 ianuarie 2026.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

